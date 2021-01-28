سولاف درويش: جميع محاولات الضغط على مصر بذريعة حقوق الإنسان ستفشل

أدانت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تدخل الكونجرس الأمريكي فى الشأن الداخلي للدولة المصرية، مؤكدة أن هذا الأمر مرفوض شكلا وموضوعا، وهو تدخل سافر فى شؤون مصر الداخلية.وأضافت "درويش" -فى بيان لها-، أن مصر دولة ذات سيادة ولا تسمح بأي أحد أيا من كام أن يتدخل فى شئونها الداخلية، فالبعض يتخذ من ملف حقوق الإنسان مبررا للتدخل فى شئون الدول لأغراض خبيسة والتأثير على قرارها والضغط عليها، لافتة إلى أن مصر ترفض الوصاية عليها من أى أحد.وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية ملتزمة بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان ولا توجد انتهاكات ضد أي مواطن لذا من المؤسف أن يعلن نواب من الكونجرس الأمريكى الدفاع عن حقوق الإنسان فى مصر.وتابعت: "يجب على الكونجرس الأمريكي بمراجعة موقفه واحترام سيادة مصر والابتعاد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان وعدم استخدامها كذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية"، مشيرة إلى أن جميع محاولات الضغط على مصر بذريعة حقوق الإنسان ستبوء بالفشل بفضل تماسك الشعب المصري.