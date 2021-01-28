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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صندوق التقاعد النرويجي يسجل عائدا قويا في 2020

الخميس 28/يناير/2021 - 04:00 م
البنك المركزي النرويجي
البنك المركزي النرويجي
وكالات
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أعلن البنك المركزي النرويجي، اليوم الخميس، أن صندوق المعاشات الحكومي سجل عائدا قويا في 2020 بنسبة 11 بالمئة تقريبا وسط ترنحات كبيرة في الكثير من الأسواق الرئيسية خلال جائحة فيروس كورونا.

وبلغ العائد الذي قيس بالعملة النرويجية 07ر1 تريليون كرونه ) 123مليار دولار، وهو ثاني أعلى عائد منذ.1998

ساهم انخفاض الكرونه النرويجية أمام العديد من العملات الرئيسية في زيادة في قيمة الصندوق.

وفي نهاية ديسمبر، كانت القيمة السوقية العالمية لصندوق التقاعد الحكومي النرويجي 9ر10 تريليون كرونه.

وكانت شركات التكنولوجيا أفضل أداء في المحفظة المالية لعام2020 بالصندوق بعائد بلغ نحو 42 %.

وقال نيكولاي تانجين الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي النرويجي الذي يدير أصول صندوق التقاعد الحكومي: "هذا يرجع في الأساس إلى تسبب الجائحة في زيادة هائلة في الطلب على المنتجات من أجل العمل والتعلم والتجارة والترفيه عبر الانترنت".

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