نقوشات الأزهار تسيطر علىى موضة موسم فصلي ربيع وصيف 2021

قدمت عدد من دورالازياء والعلامات التجارية العالمية مجموعاتها الجديدة لموسم ربيع وصيف عام 2021، بتشكيلة من التصميمات بنقوشات الأزهار، التى أصبحت من صيحات الموضة طوال العام.



بنطلونات

بنطلونات بنقوش الأزهار:

هناك أشكال متنوعة من نقوش الأزهار يمكن إظهارها بشكل جذاب، تنسيقها مع توب بنفس اللون، أو اختيار بلوفر بلون يتماشى معها، أهم شيء هو عدم ارتداء قطعة مشجرة أخرى مع البنطلون حتى لا يبدو المظهر مبالغا فيه.



جيبات

جيبات بنقوش الأزهار:

يمكن تنسيقها بعدة طرق إما بارتداء توب أو بلوفر سادة خالي من النقوش أو تنسيقها مع تي شيرت مطبوع وجاكيت من الجلد أو الجينز.



بدلات نسائية

بدلات نسائية بنقوشات الأزهار:

رغم مظهرها الجذاب، إلا أنها في كثير من الأحيان تكون بمثابة تحديا كبيرا، لأن الإطلالة بالكامل ستكون بنقوشات الزهور.





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