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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

نقوشات الأزهار تسيطر علىى موضة موسم فصلي ربيع وصيف 2021

الخميس 28/يناير/2021 - 04:09 م
موضة 2021
موضة 2021
سلمى بدر
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قدمت عدد من دورالازياء والعلامات التجارية العالمية مجموعاتها الجديدة لموسم ربيع وصيف عام 2021، بتشكيلة من التصميمات بنقوشات الأزهار، التى أصبحت من صيحات الموضة طوال العام.
بنطلونات
بنطلونات
بنطلونات بنقوش الأزهار:
هناك أشكال متنوعة من نقوش الأزهار يمكن إظهارها بشكل جذاب، تنسيقها مع توب بنفس اللون، أو اختيار بلوفر بلون يتماشى معها، أهم شيء هو عدم ارتداء قطعة مشجرة أخرى مع البنطلون حتى لا يبدو المظهر مبالغا فيه.
جيبات
جيبات
جيبات بنقوش الأزهار:
يمكن تنسيقها بعدة طرق إما بارتداء توب أو بلوفر سادة خالي من النقوش أو تنسيقها مع تي شيرت مطبوع وجاكيت من الجلد أو الجينز.
بدلات نسائية
بدلات نسائية
بدلات نسائية بنقوشات الأزهار:
رغم مظهرها الجذاب، إلا أنها في كثير من الأحيان تكون بمثابة تحديا كبيرا، لأن الإطلالة بالكامل ستكون بنقوشات الزهور.

معاطف
معاطف
معاطف بنقوشات الأزهار:
تمنح إطلالتك لمسة من الحيوية، يمكن اختار معطف بنقوش الأزهار، فهو سيجعل إطلالتك ربيعية أو صيفية.


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