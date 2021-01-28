توافق كامل حول آليات تنفيذ اتفاقية السلام السودانية

أعلن ضيو مطوك، نائب رئيس لجنة الوساطة في مفاوضات السلام السودانية، التوصل إلى توافق كامل حول قيام آليات تنفيذ الاتفاقية، والعناصر الممثلة فيها من أطراف عملية السلام.وأطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، على نتائج المشاورات التي أجرتها الوساطة، من دولة جنوب السودان، مع أطراف العملية السلمية بشأن تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، وذلك خلال لقائه مع وفد الوساطة، برئاسة ضيو مطوك، نائب رئيس لجنة الوساطة.وقال مطوك- في تصريح صحفي- إن الوفد انخرط، منذ وصوله إلى السودان، في مشاورات واسعة مع أطراف العملية السلمية بشأن تنفيذ اتفاقية السلام، مضيفًا أن الأطراف توافقت أيضًا على المرشحين للجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية، بجانب لجان المسارات المختلفة في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بالإضافة إلى مسارات الوسط والشمال والشرق.وأشار إلى أن إنشاء هذه الآليات سيساعد في تنفيذ البنود التى تضمنتها اتفاقية جوبا، موضحًا أنه أطلع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أيضًا على ملف اتفاق الترتيبات الأمنية والذي يحظى برعاية من جمهورية جنوب السودان، ويعطيه الرئيس سلفاكير ميارديت، أولوية قصوى.وقال: إن اللقاء تطرق لملف تقاسم السلطة، موضحًا أن الوساطة تبذل مساعيها من أجل التوصل إلى توافق حوله.وأكد مطوك، وجود إرادة قوية من كل الأطراف للوصول إلى توافق حول هذا الموضوع، مضيفًا أن اللقاء تناول اتفاق الشرق باعتبار أنه مهم فى المعادلة السياسية.