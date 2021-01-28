انخفاض عدد سكان روسيا بأكثر من نصف مليون في عام 2020

أعلنت هيئة الإحصاء الروسية "روستات" أن عدد سكان روسيا انخفض بأكثر من نصف مليون نسمة خلال العام الماضي 2020.وأشارت الهيئة الروسية- في بيان اليوم الخميس- إلى أن عدد سكان البلاد في الأول من يناير الجاري بلغ 146 مليونا و238 ألفا و185 شخصا، بانخفاض يزيد عن نصف مليون نسمة مقارنة بالأول من يناير 2020.وأضاف البيان أن عدد سكان روسيا في أول يناير من عام 2020 كان 146 مليونًا و748.6 ألف شخص، وبهذا الشكل انخفض عدد السكان خلال العام الماضي بمقدار 510 آلاف نسمة.ولفت البيان إلى أن عدد سكان المدن بلغ حوالي 109.3 مليون نسمة، بينما بلغ عدد سكان الريف حوالي 37 مليون نسمة.. ولم يوضح بيان هيئة الإحصاء الروسية أسباب هذا الانخفاض وتداعياته.