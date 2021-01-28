أسهم باكستان تغلق على تراجع بنسبة 0.63%

أنهى مؤشر بورصة كراتشي، كبرى أسواق الأسهم الباكستانية، جلسة تداولات اليوم على تراجع بنسبة 0.63%، أي ما يعادل 292 نقطة، وأقفل عند مستوى 46166 نقطة.وبلغ حجم الأسهم المتداولة 296.475.223 سهم، وتم التداول على أسهم 375 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 139 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 219 شركة، واستقرت قيمة أسهم 17 شركة.