أمين عام مجلس الأمة الكويتي يقدم استقالته لمرزوق الغانم

قال علام علي الكندري، أمين عام مجلس الأمة الكويتي، إنه تقدم اليوم الخميس، بكتاب استقالته من منصبه إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، وذلك احترامًا للمرسوم الأميري رقم 3 لسنة 2021 بشأن إنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير.وأوضح أمين عام مجلس الأمة الكويتي، في تصريح صحفي، أنه بعد رفع كتاب الاستقالة بشكل رسمي ستكون تحت تصرف رئيس مجلس الأمة وأعضاء مكتب المجلس لاتخاذ ما يرونه مناسبًا بشأنها.وذكر "الكندري"، أن المرسوم الأميري الصادر يقضي بإنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير اعتبارًا من 31 يناير الجاري لمن تجاوزت مدة تعيينه بهذه الدرجة 4 سنوات، مبينًا أن تقدمه بكتاب الاستقالة يأتي امتثالًا واحترامًا لما نص عليه المرسوم.