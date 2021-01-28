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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفاصيل العثور على جثة سائق «توك توك» بالدقهلية

الخميس 28/يناير/2021 - 04:09 م
جثة
جثة
الدقهلية : عمرو الحوتى
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من كشف لغز العثور على جثة سائق "توك توك" ملقاة بجوار إحدى المدارس بقرية "الغراقة" مركز أجا، وبها آثار ضرب ورش خرطوش بالوجه، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين أحدهما عاطل والآخر عامل مقيم بكفرالشيخ، وتبين قيامهما بقتله لسرقة "التوك توك" الذي يعمل عليه كرها عنه، وبالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ تم ضبطهما، واعترفا بتفاصيل الواقعة.

كان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أجا من الأهالي بالعثور على جثة لأحد الأشخاص بها رش خرطوش بالوجه والرأس بناحية قرية "الغراقة" دائرة المركز، فانتقل على الفور ضباط المباحث وبالفحص تبين أنها للمدعو "محمد السيد ربيع فودة" ۲۰ سنة، سائق توك توك، ومقيم بقرية "ميت العامل" دائرة مركز أجا، ملقاة بطريق ترابي يتوسط أرض زراعية، وتبين بمناظرة الجثة وجود تهشم بالرأس والوجه، وما ورد بالتقرير المبدئي للطب الشرعي أن سبب الوفاة الخنق وإصابات تهشمية بالوجه والجمجمة ولا توجد آثار لإطلاق النار.

وبسؤال والد المجني عليه "السيد ربيع فودة" 53 سنة، عامل بمعرض سيارات، ومقيم بذات القرية، قرر أن نجله يعمل سائقا على "توك توك" ملك "علي السيد علي مهدي الصعيدي" ۲۸ سنة، استورجي، ومقيم بذات القرية، وأنه خرج بتاریخ مساء 19 الجاري إلا أنه لم يعد منذ ذلك التوقيت، وأضاف بعدم قيامه بالإبلاغ أو تحرير ثمة محاضر بغيابة لقيامه بالبحث عنه.

ونظرا لأهمية الواقعة وما تمثله من خطورة إجرامية شكل مساعد الوزير لقطاع الأمن العام فريق بحث جنائي لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه واستعادة مركبة التوك توك المستولى عليها، وأسفرت جهود فريق البحث إلى التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "محمد السيد محمد رجب حافظ" ۲۲ سنة، عاطل، ومقيم قرية "ميت العامل" دائرة مركز أجا و"أشرف علي عباس عبدالحليم" ۱۸ سنة، عامل، ومقيم قرية "الزعفرانة" دائرة مركز الحامول كفرالشيخ وسبق اتهامه في عدد "۲" قضية (سرقة) آخرهما القضية رقم ۲۰۱۹١٣٨٥١ جنح مركز الحامول "سرقة اسطوانة غاز"، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما تنسيقا وإدارة البحث الجنائي بأمن كفرالشيخ وفرعي الأمن العام بالدقهلية وكفرالشيخ.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة حيث اتفقا فيما بينها على استدراج المجني عليه "المعلوم للأول" لقتله وسرقة التوك توك قيادته کرها عنه، حيث استقلا "التوك توك" صحبة المجني عليه بتاريخ تغيبه مساء يوم 19 الجاري بدعوى توصيلهما لمنطقة السوق بذات القرية.

وحال قيادة المجني عليه المركبة خاصته غافله الأول وقام بخنقه بحبل من الخلف حتى فقد وعيه وتناوبا الاعتداء عليه بالضرب بشومة على رأسه ووجهه "عثرا عليها أسفل كرسي القيادة" ووضعاه بالكرسي الخلفي وتوجها لمنطقة العثور، حيث قاما بمعاودة التعدي عليه بالضرب بالشومة حتى تأكدا من وفاته، واستقلا التوك توك وتوجها لقرية "الزعفرانة" مركز الحامول كفرالشيخ، بعد أن قاما بتغيير معالمه.. حيث اتصل الثاني بأحد أصدقائه ويدعى "محمد صبحي محمد أحمد جعفر" ۱۸ سنة، عاطل، ومقيم قرية "الزعفرانة" دائرة مركز الحامول- كفرالشيخ، والسابق اتهامه في عدد "3" قضايا (سرقة) آخرها القضية رقم ٦١٧ ٢٠٢٠ جنح الحامول "سرقة" والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم ۲۰۱۷۱۰ جنح مستأنف الحامول حصر رقم ۲۰۱۹٩٧٥٥ "سرقة" والمحكوم عليه فيها بجلسة ۲۰۱۹۱۲٢٤ بالحبس ستة أشهر، وأخبره بقيامه والأول بسرقة مركبة توك توك كرها عن قائدها وطلب مساعدته في بيعها، حيث قام باصطحابها وبيعها للمدعو "عبدالله السيد أحمد زناتي" ۲۹ سنة ميكانيكي، ومقيم قرية "الزعفرانة" مركز الحامول- كفرالشيخ، بمبلغ "سبعة آلاف جنيه" لكونه يعلم أنها متحصلات جريمة سرقة "أمكن ضبطهما" وقاما بشراء دراجة نارية بمبلغ أربعة آلاف جنيه وصرف باقي المبلغ على ملذاتهما الشخصية.

وتم ضبط "التوك توك "المستولى عليه لدى الأخير، وكذا الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة "شومة"، وكذا الدراجة النارية التي قام بشرائها من متحصلات بيع التوك توك الخاص بالمجني عليه، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد القانوني، ويحرر لكل منهم فيش وتشبيه وتطلب صحيفة سوابقهم الجنائية إرسال المتهمين (محمد السيد محمد رجب حافظ، أشرف علي عباس عبدالحليم) إلى مصلحة الطب الشرعي بالمنصورة لأخذ عينة من دماء كل منهما، وذلك لإجراء أبحاث المقارنة اللازمة بينها وبين ما ينتج عنه فحص قديمات أظافر المجني عليه، وكذا ما ينتج عن فحص عينات الدماء المتحصل عليها من محل حدوث الواقعة، وإعداد تقرير مفصل بذلك وعرضه فور الانتهاء منه على أن يعاد المتهمان إلى محبسهما عقب ذلك، وإجراء المعاينة التصويرية بمحل حدوث الواقعة بقرية "ميت العامل" دائرة المركز، والقيام برفع بصمتي شاسيه وموتور "التوك توك والموتوسيكل" وإعداد تقرير مفصل بذلك مع استمرار التحفظ على الدراجات النارية لحين صدور قرار آخر بشأنها وإرسال حرز العصا الخشبية والكرتونة وما بها من جاكت الخاص بالمتهم "محمد السيد محمد" إلى مصلحة الطب الشرعي بالمنصورة لفحصهم وبيان ما إذا كان بهما ثمة تلوثات دموية من عدمه.

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