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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«علام»: الأطفال أقل من عام أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات كورونا

الخميس 28/يناير/2021 - 03:51 م
الدكتور محمد علام
الدكتور محمد علام
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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كشف الدكتور محمد علام نائب مدير مستشفي أبو نجيلة للعزل سابقا، عن أكثر الفئات العمرية المعرضة لمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا بين الأطفال في الموجة الثانية، وهم الأقل من عمر عام.

لافتا إلى أن من بين الأطفال الأكثر تأثرا بمضاعفات الإصابة بالفيروس هم الأطفال أصحاب المشاكل الصحية المزمنة وهى الربو أو مرض مزمن بالرئة، داء السكري، الأمراض الوراثية، انيميا الخلايا المنجلية، أمراض القلب منذ الولادة، ضعف الجهاز المناعي بسبب بعض الحالات الطبية أو تناول الأدوية التي تضعف جهاز المناعة، بالاضافة الي الاطفال المصابين بالسرطان والسمنة المفرطة.

موضحا أن أعراض الاصابة بفيروس كورونا لدي الأطفال، مشابهة لدور البرد العادى او الانفلونزا الموسمية وغالبا بسيطه لمتوسطة ونادرا لما بتكون شديدة.

وعن أعراض الإصابة بفيروس كورونا الشديدة لدى الأطفال، يوضح الدكتور علام، هي اارتفاع درجة الحرارة، سعال جاف، احتقان الأنف أو سيلان الأنف، فقدان جديد في حاسة التذوق أو الشم، إلتهاب الحلق او احتقان بالحلق، تغيير الصوت، ضيق التنفس أو صعوبة التنفس، إسهال، الغثيان أو القيء، ألم المعدة، ضعف عام وعدم القدره على الحركة، صداع الراس، آلام في العضلات أو الجسم، ضعف الشهية.

وأضاف علام:" فى حالات متستدعيش قلق وفى حالات تقلق ولازم نتابع مع طبيب اطفال ومناخدش روشتات من النت ولا علاج من نفسنا".

وأوضح دكتور محمد علام: الأعراض التي تثير القلق في حالة إصابة الطفل بها، وتستوجب التوجه لأقرب مستشفى أو طبيب أطفال، وهي ازرقاق فى الشفاه أو الوجه، ضيق فى النفس وعدم انتظامه، الم شديد بالصدر او ضغط على الصدر، توهان شديد "ارتباك" أو عدم القدرة على الاستيقاظ، اارتفاع درجة الحرارة مستمر لا يستجيب للخوافض، سعال شديد مستمر، ظهور رشح (بقع) حمراء فى الجسم "حساسيه شديدة"، الاسهال والقئ والالام المعده المستمرة خصوصا فى الرضع، الم شديد بالجسم والعضلات وصداع شديد، التهاب شديد بالحلق.

وعن كيفة حماية الأطفال خلال الموجة الثانية لكورونا، أوصى بالحفاظ على الأطفال داخل البيت، مع الالتزام خارج المنزل بارتداء الكمامة والتباعد المجتمعى لمنع وصول العدوى لجميع افراد الاسرة.

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