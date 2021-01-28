«علام»: الأطفال أقل من عام أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات كورونا
الخميس 28/يناير/2021 - 03:51 م
الإسماعيلية - مصطفى ديابطباعة
كشف الدكتور محمد علام نائب مدير مستشفي أبو نجيلة للعزل سابقا، عن أكثر الفئات العمرية المعرضة لمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا بين الأطفال في الموجة الثانية، وهم الأقل من عمر عام.
لافتا إلى أن من بين الأطفال الأكثر تأثرا بمضاعفات الإصابة بالفيروس هم الأطفال أصحاب المشاكل الصحية المزمنة وهى الربو أو مرض مزمن بالرئة، داء السكري، الأمراض الوراثية، انيميا الخلايا المنجلية، أمراض القلب منذ الولادة، ضعف الجهاز المناعي بسبب بعض الحالات الطبية أو تناول الأدوية التي تضعف جهاز المناعة، بالاضافة الي الاطفال المصابين بالسرطان والسمنة المفرطة.
موضحا أن أعراض الاصابة بفيروس كورونا لدي الأطفال، مشابهة لدور البرد العادى او الانفلونزا الموسمية وغالبا بسيطه لمتوسطة ونادرا لما بتكون شديدة.
وعن أعراض الإصابة بفيروس كورونا الشديدة لدى الأطفال، يوضح الدكتور علام، هي اارتفاع درجة الحرارة، سعال جاف، احتقان الأنف أو سيلان الأنف، فقدان جديد في حاسة التذوق أو الشم، إلتهاب الحلق او احتقان بالحلق، تغيير الصوت، ضيق التنفس أو صعوبة التنفس، إسهال، الغثيان أو القيء، ألم المعدة، ضعف عام وعدم القدره على الحركة، صداع الراس، آلام في العضلات أو الجسم، ضعف الشهية.
وأضاف علام:" فى حالات متستدعيش قلق وفى حالات تقلق ولازم نتابع مع طبيب اطفال ومناخدش روشتات من النت ولا علاج من نفسنا".
وأوضح دكتور محمد علام: الأعراض التي تثير القلق في حالة إصابة الطفل بها، وتستوجب التوجه لأقرب مستشفى أو طبيب أطفال، وهي ازرقاق فى الشفاه أو الوجه، ضيق فى النفس وعدم انتظامه، الم شديد بالصدر او ضغط على الصدر، توهان شديد "ارتباك" أو عدم القدرة على الاستيقاظ، اارتفاع درجة الحرارة مستمر لا يستجيب للخوافض، سعال شديد مستمر، ظهور رشح (بقع) حمراء فى الجسم "حساسيه شديدة"، الاسهال والقئ والالام المعده المستمرة خصوصا فى الرضع، الم شديد بالجسم والعضلات وصداع شديد، التهاب شديد بالحلق.
وعن كيفة حماية الأطفال خلال الموجة الثانية لكورونا، أوصى بالحفاظ على الأطفال داخل البيت، مع الالتزام خارج المنزل بارتداء الكمامة والتباعد المجتمعى لمنع وصول العدوى لجميع افراد الاسرة.
لافتا إلى أن من بين الأطفال الأكثر تأثرا بمضاعفات الإصابة بالفيروس هم الأطفال أصحاب المشاكل الصحية المزمنة وهى الربو أو مرض مزمن بالرئة، داء السكري، الأمراض الوراثية، انيميا الخلايا المنجلية، أمراض القلب منذ الولادة، ضعف الجهاز المناعي بسبب بعض الحالات الطبية أو تناول الأدوية التي تضعف جهاز المناعة، بالاضافة الي الاطفال المصابين بالسرطان والسمنة المفرطة.
موضحا أن أعراض الاصابة بفيروس كورونا لدي الأطفال، مشابهة لدور البرد العادى او الانفلونزا الموسمية وغالبا بسيطه لمتوسطة ونادرا لما بتكون شديدة.
وعن أعراض الإصابة بفيروس كورونا الشديدة لدى الأطفال، يوضح الدكتور علام، هي اارتفاع درجة الحرارة، سعال جاف، احتقان الأنف أو سيلان الأنف، فقدان جديد في حاسة التذوق أو الشم، إلتهاب الحلق او احتقان بالحلق، تغيير الصوت، ضيق التنفس أو صعوبة التنفس، إسهال، الغثيان أو القيء، ألم المعدة، ضعف عام وعدم القدره على الحركة، صداع الراس، آلام في العضلات أو الجسم، ضعف الشهية.
وأضاف علام:" فى حالات متستدعيش قلق وفى حالات تقلق ولازم نتابع مع طبيب اطفال ومناخدش روشتات من النت ولا علاج من نفسنا".
وأوضح دكتور محمد علام: الأعراض التي تثير القلق في حالة إصابة الطفل بها، وتستوجب التوجه لأقرب مستشفى أو طبيب أطفال، وهي ازرقاق فى الشفاه أو الوجه، ضيق فى النفس وعدم انتظامه، الم شديد بالصدر او ضغط على الصدر، توهان شديد "ارتباك" أو عدم القدرة على الاستيقاظ، اارتفاع درجة الحرارة مستمر لا يستجيب للخوافض، سعال شديد مستمر، ظهور رشح (بقع) حمراء فى الجسم "حساسيه شديدة"، الاسهال والقئ والالام المعده المستمرة خصوصا فى الرضع، الم شديد بالجسم والعضلات وصداع شديد، التهاب شديد بالحلق.
وعن كيفة حماية الأطفال خلال الموجة الثانية لكورونا، أوصى بالحفاظ على الأطفال داخل البيت، مع الالتزام خارج المنزل بارتداء الكمامة والتباعد المجتمعى لمنع وصول العدوى لجميع افراد الاسرة.