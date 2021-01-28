لافروف ومعيتيق يلتقيان غدًا في موسكو لبحث التسوية الليبية

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، سيعقد مباحثات، غدا الجمعة، في موسكو مع نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية أحمد معيتيق، حول آفاق التسوية الليبية.وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، اليوم الخميس: "ستُعقد جلسة مباحثات في موسكو في التاسع والعشرين من شهر يناير الجاري بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونائب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية أحمد معيتيق، حيث سيبحثان آفاق التسوية الليبية وتطوير التعاون الروسي الليبي".