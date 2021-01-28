«تنمية المجتمع ببلاط»: منتجات أسرية للأرامل والأيتام بأسعار مخفضة

أكدت جمعية تنمية المجتمع المحلي بمركز بلاط، التابعة لمحافظة الوادي الجديد، استمرار مشروع تنمية المرأة الريفية بالجمعية تحت رعاية اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات محمد منير العديسي وكيل وزارة التضامن بالمحافظةوذلك لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات للأسرة بمركز ومدينة بلاط وبأسعار متميزة وخصم خاص للعرائس ومحدودي الدخل والأرامل والمطلقات والأيتام ومستفيدي تكافل وكرامة وذلك حرصا منا بتنفيذ توجيهات محافظ الإقليم لضرورة تخفيف العبء علي المواطنين وتقديم منتج جيد لهمكما أعلنت جمعية تنمية المجتمع علي تدريب السيدات الراغبات في تعلم الخياطة وتقديم الدعم الفني والمالي لهن لفتح مشروع جديد وخلق فرص عمل حقيقية.