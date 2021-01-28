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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «صحة الغربية» يتبرع بالدم لتشجيع المواطنين (صور)

الخميس 28/يناير/2021 - 03:45 م
الدكتور عبد الناصر
الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تبرع الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، والدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات بالدم داخل مركز الدم الاقليمى بطنطا التابع لخدمات نقل الدم القومية.

وأكدت الدكتورة أمل سافوح مدير بنك الدم بطنطا، أن وكيل وزارة الصحة ومدير إدارة المستشفيات أصرا على التبرع بالدم لحث المواطنين على التبرع، خاصة أنه يتم عمل تحليل هيموجلوبين والكشف على المتبرع قبل التبرع، كما يتم إجراء تحاليل شاملة للفيروسات على الدم لضمان سلامته.

وأضافت أن البنك يعمل على مدار الساعة ويستقبل المتعافين من كورونا للحصول على البلازما منهم، مشيرا إلى أن وكيل وزارة الصحة أصر على التبرع بالدم اليوم بالرغم أن اليوم إجازة رسمية.

ودعت مديرة بنك الدم كل المتعافيين من كورونا بضرورة الإسراع فى التبرع ببلازما ليتم استخدامها في علاج المرضى بالفيروس.

كان المركز الاقليمى لخدمات نقل الدم بطنطا نفذ فكرة لاقت استحسان جميع المواطنين وهى حملة تبرع دليفيرى بهدف توفير الدم للمستشفيات الحكومي ومركز أورام طنطا بالمجان.

وأكدت مديرة بنك الدم أن الفكرة بسيطة وتعتمد على جميع عدد من المواطنين أنفسهم من 5 مواطنين فى منطقة واحدة ويتم إرسال سيارة من البنك إلى المكان المتفق عليه ويتم سحب العينات وتحليلها على أحدث أجهزة مع الحفاظ على كل قواعد مكافحة العدوى والتعقيم، مشيرة إلى أن كيس الدم الخاص بالمركز الاقليمى لخدمات نقل الدم بطنطا من أفضل الأكياس الآمنة على مستوى الجمهورية.

وأضافت ان الفكرة يتم تنفيذها من بداية كورونا بهدف توفير الدم للمستشفيات الحكومية ومركز اورام طنطا بالمجان.
وكيل «صحة الغربية» يتبرع بالدم لتشجيع المواطنين (صور)
وكيل «صحة الغربية» يتبرع بالدم لتشجيع المواطنين (صور)
وكيل «صحة الغربية» يتبرع بالدم لتشجيع المواطنين (صور)
وكيل «صحة الغربية» يتبرع بالدم لتشجيع المواطنين (صور)
وكيل «صحة الغربية» يتبرع بالدم لتشجيع المواطنين (صور)
وكيل «صحة الغربية» يتبرع بالدم لتشجيع المواطنين (صور)

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