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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ممثلة للأمم المتحدة: ندعم الانتخابات العراقية فنيًا

الخميس 28/يناير/2021 - 03:54 م
جينين هينيس بلاسخارت
جينين هينيس بلاسخارت
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قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت: إن المنظمة الأممية تدعم الانتخابات العراقية فنيًا.

وأضافت بلاسخارت- في مؤتمر صحفي مشترك مع مفوضية الانتخابات العراقية، نقلته قناة (السومرية نيوز)، اليوم الخميس- أن "مفوضية الانتخابات تواجه العديد من التحديات في ظل الظروف الراهنة، لكنها استطاعت تخطيها".

وتابعت "الأمم المتحدة لن تحل محل المفوضية بل تدعم الانتخابات فنيًا حتى الآن"، موضحة أن دور الأمم المتحدة في الانتخابات هو الإشراف والمراقبة والمعاينة.

من جهتها، أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية عن تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية للكتل الراغبة بالمشاركة، وقال القاضي جليل عدنان خلف، رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات: "لدينا 1168 فرقة جوالة لتحديث سجل بيانات الناخبين وحركتها في تصاعد مستمر"، مؤكدًا أن الانتخابات تمثل تحديا كبيرا في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف أن "الفرق في ازدياد، واستهدفت دور المواطنين والمؤسسات الحكومية وذوي الاحتياجات الخاصة.. وأبواب المفوضية مفتوحة للاستفسار عن الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات"، مشددا على أهمية الدور المحوري لوسائل الإعلام في دعم العملية الانتخابية.

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