رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة الزقازيق تتقدم 180 مركزًا فى تصنيف «ويبومتركس»

الخميس 28/يناير/2021 - 04:50 م
الدكتور عثمان شعلان
الدكتور عثمان شعلان
سارة الوردانى
طباعة
أظهر تصنيف ويبومتركس الدولي لتصنيف الجامعات لعام 2021، تحقيق جامعة الزقازيق تقدما ملحوظا عالميا، حيث تحسن ترتيب الجامعة بأكثر من 180 مركزا، وحلت في المركز 1460 عالميا فى حين كان ترتيبها 1640 للعام السابق.

جدير بالذكر أن تصنيف ويبومتركس الدولي هو أكبر تصنيف من حيث عدد الجامعات المصنفة.

أشاد د.عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، بالإنجاز الذي تم تحقيقه وحصول الجامعة على ترتيبًا عالميًا متميزًا حيث إنه طبقًا لتصنيف ويبومتركس 2021 والذي ضم هذا العام 12006 جامعة عالميا وجاءت جامعة الزقازيق فى المركز 1460. كما أن التصنيف اشتمل على 1907 جامعة إفريقية جاءت جامعة الزقازيق فى الترتيب رقم 24. كما شمل التصنيف 1216 جامعة عربية وكان ترتيب جامعة الزقازيق 22. كما شمل التصنيف 72 جامعة مصرية وجاءت جامعة الزقازيق فى المركز السابع محليا. أى أن جامعة الزقازيق ضمن أفضل 2% من الجامعات على مستوى الوطن العربى وضمن أفضل 10% على مستوى القطر المصرى.

أكد رئيس الجامعة علي تواصل العمل وبذل المزيد من الجهود فضلًا عن توفير كافة الإمكانيات الضرورية من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة والسعي المستمر بهدف الوصول إلي مستوي أفضل الجامعات العالمية.

كما أشار رئيس الجامعة أنه تم الإعلان عن تصنيف ويبومتركس العالمي للجامعات طبقًا لـلعديد من المعايير مقسمة إلى ثلاثة معايير رئيسية وهى ثراء المحتوى على موقع الجامعة ويقيس بعدد مرات الوصول لمحتوى موقع الجامعة، عدد مرات الاستشهاد لابحاث أعلى 210 باحثين على مستوى الجامعة وأخيرا عدد الأبحاث التى تقع ضمن أعلى 10% من الأبحاث الأكثر استشهادا فى 26 مجالا تخصصيا.

وأكد رئيس الجامعة أن التقدم في التصنيفات الدولية يأتي كَـنِتَاج للسياسة التي انتهجتها الجامعة لتشجيع البحث العلمي المتميز، حيث تضم الجامعة قامات علمية كبيرة وفريدة من أعضاء هيئة التدريس، والتى تعد أحـد أهـم أسـس وعناصـر العمليـة التعليميـة؛ حيـث إن لـها أدوارًا واضحـة فـي المجـالات الثلاثة الرئيسـية التـي يقـوم عليهـا العمـل الجامعـي وهى: التدريـس، والبحـث العلمـي، وخدمـة المجتمـع، بما يجعل جامعة الزقازيق مميزة ومتقدمة فى كافة التصنيفات العالمية والإقليمية والمحلية.

موضوعات متعلقة

حقيقة اتهام اليوتيوبر أحمد حسن لفتاة باستدراجه إلى شقتها بالهرم

لوزنها الزائد.. طفلة تشنق نفسها فى الجيزة

الأرصاد تحذر من منخفض جوي: الطقس سيكون شديد البرودة

مصادر قضائية: موقف خالد يوسف القانونى سليم.. ويمكنه العودة إلى مصر فى أى وقت

الصور

image description

جامعة دمياط تتقدم 221 مركزًا بتصنيف webometrics

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ أسيوط ورئيس قطاع مصانع الأسمدة يبحثان سير العمل وسبل التطوير

image description

كارنيه خريج.. نظام جديد بجامعة أسيوط

image description

عبدالعال مديرا لإدارة البداري التعليمية بأسيوط

الأكثر قراءة

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

مصادر قضائية: موقف خالد يوسف القانونى سليم.. ويمكنه العودة إلى مصر فى أى وقت

إصابة بسمة وهبة بشلل عضلى بسبب «حقنة فيلر»

الزمالك يحسم قرار احتراف مصطفى محمد ويحدد بديله

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة بالرقم القومي

امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021.. كل ما تريد معرفته

قفازات بيرني ساندرز تجمع 1.8 مليون دولار للمنظمات الخيرية

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم والاسم عبر موقع المصرية للاتصالات

أيام زمان

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

محاضرات ثقافية وورش فنية بثقافة الفيوم

اليوم.. محاضرة «جولات حضرية» مع المخطط العمراني كريم إبراهيم

سهير المصادفة: إن المخطوطات لا تحترق

سعاد سليمان: من الصعب طرح الكتابة الأولى على القارئ العادي