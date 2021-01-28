جامعة الزقازيق تتقدم 180 مركزًا فى تصنيف «ويبومتركس»

أظهر تصنيف ويبومتركس الدولي لتصنيف الجامعات لعام 2021، تحقيق جامعة الزقازيق تقدما ملحوظا عالميا، حيث تحسن ترتيب الجامعة بأكثر من 180 مركزا، وحلت في المركز 1460 عالميا فى حين كان ترتيبها 1640 للعام السابق.جدير بالذكر أن تصنيف ويبومتركس الدولي هو أكبر تصنيف من حيث عدد الجامعات المصنفة.أشاد د.عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، بالإنجاز الذي تم تحقيقه وحصول الجامعة على ترتيبًا عالميًا متميزًا حيث إنه طبقًا لتصنيف ويبومتركس 2021 والذي ضم هذا العام 12006 جامعة عالميا وجاءت جامعة الزقازيق فى المركز 1460. كما أن التصنيف اشتمل على 1907 جامعة إفريقية جاءت جامعة الزقازيق فى الترتيب رقم 24. كما شمل التصنيف 1216 جامعة عربية وكان ترتيب جامعة الزقازيق 22. كما شمل التصنيف 72 جامعة مصرية وجاءت جامعة الزقازيق فى المركز السابع محليا. أى أن جامعة الزقازيق ضمن أفضل 2% من الجامعات على مستوى الوطن العربى وضمن أفضل 10% على مستوى القطر المصرى.أكد رئيس الجامعة علي تواصل العمل وبذل المزيد من الجهود فضلًا عن توفير كافة الإمكانيات الضرورية من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة والسعي المستمر بهدف الوصول إلي مستوي أفضل الجامعات العالمية.كما أشار رئيس الجامعة أنه تم الإعلان عن تصنيف ويبومتركس العالمي للجامعات طبقًا لـلعديد من المعايير مقسمة إلى ثلاثة معايير رئيسية وهى ثراء المحتوى على موقع الجامعة ويقيس بعدد مرات الوصول لمحتوى موقع الجامعة، عدد مرات الاستشهاد لابحاث أعلى 210 باحثين على مستوى الجامعة وأخيرا عدد الأبحاث التى تقع ضمن أعلى 10% من الأبحاث الأكثر استشهادا فى 26 مجالا تخصصيا.وأكد رئيس الجامعة أن التقدم في التصنيفات الدولية يأتي كَـنِتَاج للسياسة التي انتهجتها الجامعة لتشجيع البحث العلمي المتميز، حيث تضم الجامعة قامات علمية كبيرة وفريدة من أعضاء هيئة التدريس، والتى تعد أحـد أهـم أسـس وعناصـر العمليـة التعليميـة؛ حيـث إن لـها أدوارًا واضحـة فـي المجـالات الثلاثة الرئيسـية التـي يقـوم عليهـا العمـل الجامعـي وهى: التدريـس، والبحـث العلمـي، وخدمـة المجتمـع، بما يجعل جامعة الزقازيق مميزة ومتقدمة فى كافة التصنيفات العالمية والإقليمية والمحلية.