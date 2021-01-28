اليوم.. إيمان مرسال في حوار أونلاين على صفحة المعهد الفرنسي

يستضيف المعهد الفرنسي بالقاهرة ضمن فاعلية "ليلة الأفكار" حوارا مع الشاعرة إيمان مرسال تحاورها الصحفية لينا عطالله، على صفحة المعهد الفرنسي عبر فيسبوك، في تمام الحادية عشر مساءً.إيمان مرسال شاعرة وأكاديمية ومترجمة، ولدت في قرية ميت عدلان بمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، تخرجت في جامعة المنصورة، وحصلت على درجتيّ الماجستير والدكتوراة من جامعة القاهرة.تركت "مرسال" مصر إلى مدينة بوسطن الأمريكية في 1998 بعد سنوات من العمل كمحررة في مجلة "أدب ونقد" بعد حصولها على الماجستير في الأدب العربي بعنوان "التناص الصوفي في شعر أدونيس".أنتقلت من بوسطن إلى ألبرتا- كندا للعمل أستاذ مساعد للأدب العربي ودراسات الشرق الأوسط في جامعة ألبرتا.أقامت عام 2012 - 2013 في برلين كأستاذة متفرّغة لإنهاء كتابها عن "أمريكا في كتابة الرحلة العربية" وهو تطوير لرسالتها للدكتوراة التي حصلت عليها في 2009 من جامعة القاهرة.تجربة النشرنُشرت قصائدها منذ بداية التسعينيّات في مجلات مستقلة مثل "الجراد" و"الكتابة الأخرى" ويعدّ كتابها "ممرّ معتم يصلح في تعلّم الرقص" 1995 واحدًا من أهم الكتب الشعرية الصادرة عن جيل التسعينيات في الشعر العربي.تُرجمت مختارات لمرسال إلى أكثر من 22 لغة آخرها الهندية قام بها الشاعر جيت شاتورفيدي في نوفمبر 2012 وصدور "المشي أطول وقت ممكن" مطلع 2013 بالإسبانية عن دار نشر هيوجرا وفيرو، ترجمة لورا سالجورو ومارجريتا أوزاريو منندز.شاركت في مهرجانات في دول مختلفة حول العالم ومثلت مصر في مهرجان Poetry Parnessus في لندن في العام 2012، وهو أكبر ملتقى للشعراء في العالم.نشرت كتابها "كيف تلتئم: عن الأمومة وأشباحها" في 2016، تراجع فيه مفهوم الأمومة من منظور نفسي وتاريخي.