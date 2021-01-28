بن سلمان: طرح مزيد من أسهم «أرامكو» لدعم صندوق الاستثمارات

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن إمكانية طرح مزيد من أسهم شركة النفط السعودية "أرامكو" لدعم صندوق الاستثمارات بالمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات لن يكون صعبًا.وقال بن سلمان، في كلمته اليوم الخميس خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار: "لدينا الكثير من الأصول في صندوق الاستثمارات بتقييم (صفر) لذلك سترتفع قيمتها"، مؤكدًا أن استراتيجية الرياض ستكون طموحة ومفاجئة بشكل إيجابي للسعوديين والعالم.وأضاف قائلًا: "نعمل على خطط لإنشاء محميات ضخمة حول الرياض لتحسين وضعها البيئي"، موضحًا أن "برنامج الرياض الخضراء" سيساهم في خفض الحرارة إلى 4 درجات مئوية، كما تستهدف المملكة تطوير البنية التحتية وجودة الحياة في الرياض.