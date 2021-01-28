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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط تشكيل عصابى للاتجار فى المخدرات بالدقهلية

الخميس 28/يناير/2021 - 04:30 م
ضبط تشكيل عصابي
ضبط تشكيل عصابي
الدقهلية : عمرو الحوتى
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من ضبط تشكيل عصابي يتزعمه صيدلي للاتجار في المواد المخدرة بمنطقة جديلة في المنصورة، متخذين من الصيدلية مسرحا لمزاولة نشاطهم.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة عن ضبط صيدلية تتاجر في المواد المخدرة وبحوزة المتهمين 23 ألفا و325 قرصا مخدرا.

المتهمون هم: "أحمد. س"، 29 عاما، بكالوريوس تجارة، وبحوزته 170 قرص ترامادول، و"نادر.ح"، 44 عاما، مدرس، بحوزته 700 جنيه، و"محمد. ع"، 41 عاما، مندوب مبيعات، بحوزته 300 قرص لعقار التامول المخدرة ومبلغ 1400 جنيه ومطواة و1200 قرص التامول المخدر.

ضبط المتهمين حال تواجدهم في صيدلية، وعثر بداخلها على 20 ألفا و35 قرص عقار التامول، و1080 كبسولة بانيكا، و20 قرص أبتريل، و10 قرص روسلولاه، و10 قرص براكس، ومبلغ 8150 جنيها.

فور علم صاحب الصيدلية بوجود الأجهزة الأمنية، فر هاربا وترك سيارته رقم د ج و4135 ملاكي، وعثر بداخلها على 500 قرص عقار التامول.

واعترف المتهمون الأول والثالث بحيازة الأقراص المخدرة بهدف الاتجار، وأما المتهم الثاني فقرر بأنه يعمل في الصيدلية منذ مدة قصيرة ولا علم لديه بالاتجار في الممنوعات، وجار ضبط المتهم الهارب.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.

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