بريطانيا: انخفاض إصابات كورونا بنسبة 17%

أعلنت خدمة الفحص والتتبع بهيئة الخدمات الصحية البريطانية (إن إتش إس)، عن تسجيل 279 ألفًا و898 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة (14- 20) يناير الجاري، ما يمثل انخفاضًا في الإصابات بنسبة 17% عن الأسبوع السابق لهذه الفترة.وقال وزير الصحة البريطاني، اللورد بيثيل لورد، حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة بالإنجليزية، اليوم الخميس: "إن تحسن إجراء الفحوصات تطور بشكل تدريجي منذ بداية العام الجاري"، موضحًا أن عدد الإصابات انخفض إلى المستويات التي كان يتم تسجيلها في بداية ديسمبر المنصرم.وكانت بريطانيا قد فرضت حالة الإغلاق الكامل على أغلب المناطق بها منذ بداية 2021، في محاولة لتخفيف الضغط على هيئة الخدمات الصحية البريطانية، وذلك بعدما سجلت أعداد الإصابات والوفيات المتأثرة بالفيروس الوبائي أعلى مستوياتها؛ حيث أعلنت، منذ أيام قليلة ماضية، عن تسجيل أكثر من 100 ألف وفاة جراء الفيروس منذ بدء الجائحة.يُذكر أن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، قد صرح بأنه سيكشف عن خارطة الطريق الخاصة برفع بعض القيود الاحترازية المفروضة في 22 فبراير القادم، إلى جانب السماح بإعادة فتح المدارس في 8 مارس المقبل على أقل تقدير.