رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الرعاية الصحية»: 3 مستويات رقابية لأداء 105 منشآت صحية في بورسعيد والأقصر

الخميس 28/يناير/2021 - 03:55 م
الهيئة العامة للرعاية
الهيئة العامة للرعاية الصحية
فاتن خديوى _ سارة سعودى
طباعة
كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أداة الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، عن آليات الرقابة على مستويات أداء المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة بمحافظتي بورسعيد والأقصر، والبالغ عددها 105 منشآت صحية حتى الآن.

وأشارت الهيئة، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، إلى وجود 3 مستويات رقابية لقياس مستوى أداء المنشآت الصحية التابعة لها، بما يسهم في تحسين الأداء وتطويره بشكل مستمر، وبما يضمن تحقيق رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية التي تشمل تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد على أعلى مستوى من الجودة ووفق أحدث المعايير الدولية.

وأوضحت أن المستوى الأول هو الإشرافي من فرع هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة أو الإقليم، والذي يهتم بتطبيق الخطط التنفيذية ومراجعة تنفيذ الخطط التشغيلية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة على أكمل وجه، من خلال توجيه الأعمال للقائمين عليها داخل المنشآت الصحية، وربط التوجيه بنتائج الأعمال بشكل دوري، وكذلك اتخاذ الإجراءات والأعمال التصحيحية عند الحاجة.

وأضافت أن المستوى الرقابي الثاني هو إدارة الرقابة الداخلية برئاسة الهيئة، والتي تهتم بمتابعة خطط أعمال الإدارات المركزية والعامة بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وتقييم آثار تلك الأعمال والخطط التنفيذية في الوصول إلى تحقيق الرؤية والأهداف الاستراتيجية للهيئة.

وتابعت الهيئة: "بينما يشمل المستوى الرقابي الثالث تقييم المنتفع لمقدمي الخدمة وللخدمة نفسها بشكل لحظي عن طريق استبيانات الرأي أو الإجابة على الأسئلة التقييمية بماكينات الـ(فيد باك سيستم) المتواجدة بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة، والتي منها يتم معرفة جودة أداء الخطط التشغيلية للمنشآت الصحية للهيئة ومدى رضاء المنتفعين عنها، والتي تسهم أيضًا في تقديم أفضل الخدمات الصحية للمنتفعين المرتكزة على المرضى واحتياجاتهم، وكذلك توجيه الأعمال بشكل يومي واتخاذ الأعمال التصحيحية في حال وجود حاجة لذلك".

ولفتت الهيئة إلى أن المستويات الرقابية الثلاثة لمتابعة جودة أداء الخدمات الطبية بالمنشآت الصحية التابعة لها، فإنها على الرغم من اختلافها باختلاف المستوى إلا أنها تُكمِّل بعضها البعض؛ بهدف تحقيق خطة العمل وفقًا لمسارها الصحيح والوصول للنجاح بتقديم أفضل الخدمات الصحية وعلى أعلى مستوى من المعايير العالمية للمنتفعين، وذلك من خلال متابعة تنفيذ الوظائف المخطط لها، والكشف عن جوانب الضعف أو الأخطاء عند حدوثها ومعالجتها بشكل فوري، كما تسهم في الحفاظ على حقوق كل العاملين وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف المشاركة بتنفيذ مهام العمل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة العامة للرعاية الصحية.

موضوعات متعلقة

إصابة بسمة وهبة بشلل عضلى بسبب «حقنة فيلر»

الأرصاد تحذر من منخفض جوي: الطقس سيكون شديد البرودة

معاش نقابة المعلمين يناير 2021.. اعرف الزيادة وموعد الصرف

عودة المخرج خالد يوسف إلى مصر قريبًا

الصور

image description

جامعة دمياط تتقدم 221 مركزًا بتصنيف webometrics

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ أسيوط ورئيس قطاع مصانع الأسمدة يبحثان سير العمل وسبل التطوير

image description

كارنيه خريج.. نظام جديد بجامعة أسيوط

image description

عبدالعال مديرا لإدارة البداري التعليمية بأسيوط

الأكثر قراءة

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

مصادر قضائية: موقف خالد يوسف القانونى سليم.. ويمكنه العودة إلى مصر فى أى وقت

إصابة بسمة وهبة بشلل عضلى بسبب «حقنة فيلر»

الزمالك يحسم قرار احتراف مصطفى محمد ويحدد بديله

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة بالرقم القومي

امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021.. كل ما تريد معرفته

قفازات بيرني ساندرز تجمع 1.8 مليون دولار للمنظمات الخيرية

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم والاسم عبر موقع المصرية للاتصالات

أيام زمان

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

محاضرات ثقافية وورش فنية بثقافة الفيوم

اليوم.. محاضرة «جولات حضرية» مع المخطط العمراني كريم إبراهيم

سهير المصادفة: إن المخطوطات لا تحترق

سعاد سليمان: من الصعب طرح الكتابة الأولى على القارئ العادي