جامعة دمياط تتقدم 221 مركزًا بتصنيف webometrics

حققت جامعة دمياط، اليوم الخميس، تقدمًا متميزًا باحتلال المركز رقم 3288 من بين 31000 جامعة على مستوى العالم، حيث صدر تصنيف الويب ميتركس لترتيب الجامعات عالميًا لدورة يناير 2021، وبهذا حققت الجامعة تقدمًا بلغ 221 مركزًا عن تصنيف يوليو 2020، حيث كانت الجامعة آنذاك بالمركز رقم 3509.وجاء ترتيب الجامعة عربيًا وإفريقيًا على النحو التالي على مستوى جامعات شمال إفريقيا المركز 47، وعلى مستوى جامعات قارة إفريقيا المركز 108، وعلى مستوى جامعات الوطن العربي المركز 119، وعلى مستوى جامعات دول الشرق الأوسط: المركز 295.ويعكس ذلك سير الجامعة بخطى ثابتة في جميع المجالات وليس البحث العلمي فقط تحت رئاسة الأستاذ الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة.كما يوضح ذلك الجهد الذي بذله قطاع الدراسات العليا بإشراف الأستاذ الدكتور حمدان ربيع نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث من أجل تحسين الترتيب العالمي للجامعة في جميع التصنيفات، ويوضح أيضًا اهتمام أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالبحث العلمي والنشر في دوريات عالمية، كما يؤكد الدور الكبير الذي يلعبه فريق الجامعة لاستيفاء البيانات المتعلقة بالجامعة والتي تدعم تحسين الترتيب العالمي، ويأتي على رأس الفريق الدكتورة أماني الدياسطي بالتعاون مع فريق عمل نشيط ومنظم ومتميز عالميًا تحت إشراف الأستاذ الدكتور حمدان ربيع نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، كما كان للمسئولين عن موقع الجامعة دور بارز في هذا التحسن الملموس نتيجة عملهم المتميز في هذا الصدد.ويتوجه الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة بخالص الشكر والتقدير لكل القائمين على هذا المجهود المتميز الذي أسهم بشكل مؤثر في تبوؤ جامعة دمياط مراكز متقدمة في تصنيف webometrics.وما زالت الجامعة مستمرة في سعيها الدائم لرفع تصنيفها والوصول إلى مرتبة مميزة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.