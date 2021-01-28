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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

غدا.. قناة MBC العراق تطلق برنامج المواهب «Iraq Idol»

الخميس 28/يناير/2021 - 03:29 م
Iraq Idol
Iraq Idol
منار إبراهيم
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تطلق قناة MBC العراق مساء غد الجمعة أولى حلقات برنامج مواهب "Iraq Idol" لاكتشاف المواهب من العراقيين.

وتتضمن لجنة التحكيم من نجوم الفن العراقي وهم رحمة رياض وسيف نبيل وحاتم العراقي، وستقدم البرنامج المذيعة العراقية ميس محمد التي تقدم برنامج "ام بي سي أكشن" على "أم بي سي عراق".

البرنامج سيكون موجها بشكل عام للشباب، وسيبدأ تصويره في بيروت في بداية الشهر المقبل، وتم عمل تجارب الأداء منذ أسبوعين في العراق لاختيار المواهب التي ستنتقل إلى بيروت، حيث كانت "أم بي سي"، نشرت في صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي إعلانًا لمن يرغب بالمشاركة في البرنامج واشترطت أن يكون عمر المتسابق من 18 سنة إلى 28.

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