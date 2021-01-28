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مصر

وزير النقل يتابع تنفيذ «ثورة الطرق» بـ4 محافظات

الخميس 28/يناير/2021 - 04:11 م
كامل الوزير
كامل الوزير
علا غزال
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قام الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بجولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في عدد من محافظات الوجه البحري والدلتا، بدأت بتفقد أعمال تطوير وتوسعة طريق "القاهرة- بلبيس" الصحراوي بطول 23 كيلومترًا ليصبح الطريق بعرض 3 حارات لكل اتجاه بدلًا من 2 حارة في كل اتجاه مع رفع كفاءة الطريق القائم بتكلفة إجمالية 185.7 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 90%.

وأكد وزير النقل ضرورة أن تتم كل الأعمال وفقًا لمواصفات الجودة العالية مع تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز مع التنسيق المستمر مع المرور لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال، بالإضافة إلى ضرورة استمرار اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس في مواقع العمل المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين، وسرعة رفع كفاءة محطة تحصيل رسوم الهايكستب والاستغلال الأمثل لكل الأراضي المملوكة للهيئة العامة للطرق والكباري، وأن تتم إزالة المخلفات والقمامة والأتربة على مدار الساعة للحفاظ على المظهر الجمالي للطريق والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

بعد الجولة بالطريق، فاجأ وزير النقل العاملين في "مزلقان الحصة" بمحافظة الشرقية، وأكد على أهمية اليقظة التامة للحفاظ على سلامة المواطنين وكذا سرعة الانتهاء من أعمال تطوير المزلقان وعمل ازدواج للمسافة من المزلقان وحتى مدخل قرية "الحصة" تسهيلًا لحركة تنقل المواطنين، كما تفقد أعمال تنفيذ كوبري علوي أعلى مزلقان العصلوجي بخط "الزقازيق- بلبيس- شبين القناطر- القاهرة"، ويبلغ طول الكوبري 405 أمتار، وإجمالي تكلفته 88 مليون جنيه، والذي يتم إنشاؤه بهدف إلغاء التقاطعات السطحية وتأمين عبور المزلقانات وزيادة معدلات السلامة والأمان، موجهًا بتكثيف أعمال التنفيذ وأن يكون الكوبري للسيارات والمشاة وليس للسيارات فقط، حيث سيتم إلغاء المزلقان بعد الانتهاء من تنفيذ وإنشاء الكوبري، كما أكد على أن يراعى عند تصميم وتنفيذ الكباري التي يتم تنفيذها على خطوط السكة الحديد المفردة، أنه سيتم ازدوجها مثل خط "القاهرة- بلبيس- الزقازيق" وخط "منوف- طنطا".

بعدها توجه الوزير لمتابعة أعمال ازدواج طريق "الزقازيق- السنبلاوين" الذي يبلغ طوله 37.5 كم وعرضه 30 مترًا بواقع 3 حارات مرورية لكل اتجاه، وتبلغ تكلفته الإجمالية 812 مليون جنيه، وكان في استقباله الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتابع معدلات تنفيذ كل قطاعات المشروع الذي يشتمل 59 عملًا صناعيًا (24 كوبري، 34 نفقًا، بربخ واحد).
وأكد الوزير على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من كل الأعمال مع مراعاة الجودة في أعمال التنفيذ، خاصة مع أهمية الطريق في الربط بين محافظتي الشرقية والدقهلية، ومساهمته في تسهيل حركة المواطنين وحركة التجارة، بما ينعكس على المستوى المعيشي للمواطنين، بالإضافة إلى الحد من الحوادث المرورية، أيضًا سرعة الانتهاء من كل أعمال تطوير الطرق داخل محافظة الشرقية، والتي تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري مثل طريق "الفردان-الصالحية"، "الزقازيق- ههيا- أبوكبير".

بعدها توجه وزير النقل لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال توسيع ورفع كفاءة الطريق الدائري حول مدينة المنصورة في المسافة من كوبري سندوب حتى كوبري المنصورة على النيل، حيث يتم إضافة حارة ثالثة للطريق بطول 4.5 كم ليصبح عرض الطريق 14 متر في كل اتجاه (بواقع 3 حارات وطبان مرصوف في كل اتجاه)، كذلك إنشاء منزل ومطلع لكوبري الجامعة على النيل وحيث تبلغ قيمة المشروع 450 مليون جنيه، وسيسهم في تحقيق السيولة المرورية وربط شرق وغرب المنصورة والمساهمة في تسهيل حركة الركاب والتجارة من محافظات الشرقية ودمياط والغربية والدقهلية إلى المدن الساحلية مرورًا بالطريق الدولي الساحلي.

وفي ختام جولته، تفقد الوزير مشروع تطوير طريق "المنصورة- جمصة" (رافد جمصة) ليصبح 10.5 متر بكل اتجاه (3 حارات لكل اتجاه) بطول 50 كم وتكلفة مليار و268 مليون جنيه، حيث تفقد قطاعات المشروع المختلفة وأكد على ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء منه في الموعد المحدد خاصة مع تقدم معدلات التنفيذ بالطريق وأعمال الرصف الخاصة ببعض القطاعات به.

كما وجه وزير النقل بضرورة تأمين مواقع العمل باستخدام العلامات الإرشادية والإضاءة أثناء تطوير ورفع كفاءة الطريق، وضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة للطريق في الربط بين مدينة المنصورة وجمصة والطريق الدولي الساحلي.

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