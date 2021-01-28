مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 0.30%

أغلق مؤشر سوق مسقط (30)، اليوم، عند مستوى 12. 3649 نقطة منخفضًا بـ 04. 11 نقطة، وبنسبة 30. 0% مقارنة مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت 16. 3660 نقطة.وبلغت قيمة التداول مليونًا و665 ألفًا و115 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 1. 14%، مقارنة مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت مليونًا و938 ألفًا و171 ريالًا عمانيًا.