رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها تجاه أوضاع 2.2 مليون نازح فى سوريا

الخميس 28/يناير/2021 - 03:33 م
لاجئين
لاجئين
وكالات
طباعة
أعرب مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية "أوتشا" عن القلق تجاه أوضاع 2.2 مليون نازح في الداخل السوري، وتأثر أكثر من 67 ألف نازح في 200 موقع شمال غرب سوريا ودمار 11500 خيمة.

وأشار في بيان إلى أثر الفيضانات الأخيرة وظروف الشتاء على السكان الأكثر عرضة للخطر، الذين يعيشون في ظروف إيواء غير ملائمة في جميع أنحاء سوريا، بالإضافة إلى الآثار التراكمية لعشر سنوات من الأزمة أدّت إلى التدهور الاقتصادي وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر ومحدودية وقود التدفئة، مما يؤثر على صحة أعداد كبيرة من الأسر السورية.

وأكدت أنها تحشد هى والشركاء في المجال الإنساني مساعدات إضافية للأسر المتضررة، وسلمت المساعدات المتعلقة بفصل الشتاء منذ أول يناير الجاري إلى 1.6 مليون شخص في أنحاء سوريا، بينهم 850 ألف شخص شمال غرب سوريا، و250 ألف شخص في شمال شرق سوريا، ونصف مليون شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

موضوعات متعلقة

معاش نقابة المعلمين يناير 2021.. اعرف الزيادة وموعد الصرف

غدًا.. سقوط أمطار على القاهرة ومدن القناة

الطبيب المتحرش بالفنانين يعترف: أعاني من اضطرابات في الميول الجنسية

الزمالك يحسم قرار احتراف مصطفى محمد ويحدد بديله

الصور

image description

محافظ أسيوط ورئيس قطاع مصانع الأسمدة يبحثان سير العمل وسبل التطوير

image description

كارنيه خريج.. نظام جديد بجامعة أسيوط

image description

عبدالعال مديرا لإدارة البداري التعليمية بأسيوط

image description

أسيوط تحتفل باليوم الوطني للبيئة بحملة تشجير وغرز شتلات مثمرة

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية الرئيسي بحي شرق

الأكثر قراءة

إصابة بسمة وهبة بشلل عضلى بسبب «حقنة فيلر»

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

الزمالك يحسم قرار احتراف مصطفى محمد ويحدد بديله

غدًا.. سقوط أمطار على القاهرة ومدن القناة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم والاسم عبر موقع المصرية للاتصالات

قبل الامتحانات.. معلومات عن بنك المعرفة للمرحلة الثانوية 2021

«بدر الذئب» و«خلية النحل» ظاهرتان فى السماء اليوم

اكتشاف مدينتين عمرهما 4 آلاف عام وسط الصين

أيام زمان

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

بامتياز.. «العالى للنقد الفنى» يمنح الماجستير للباحثة مارجريت مجدى

«بيت الفن» يفتح باب التقدم لورشة الكتابة الإبداعية

«دهب الثقافة والفنون» مبادرة للنهوض بالمدينة بعد كورونا

هكذا احتفت «قصور الثقافة» بذكرى ميلاد عبدالله غيث