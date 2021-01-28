الأمم المتحدة تعرب عن قلقها تجاه أوضاع 2.2 مليون نازح فى سوريا

أعرب مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية "أوتشا" عن القلق تجاه أوضاع 2.2 مليون نازح في الداخل السوري، وتأثر أكثر من 67 ألف نازح في 200 موقع شمال غرب سوريا ودمار 11500 خيمة.وأشار في بيان إلى أثر الفيضانات الأخيرة وظروف الشتاء على السكان الأكثر عرضة للخطر، الذين يعيشون في ظروف إيواء غير ملائمة في جميع أنحاء سوريا، بالإضافة إلى الآثار التراكمية لعشر سنوات من الأزمة أدّت إلى التدهور الاقتصادي وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر ومحدودية وقود التدفئة، مما يؤثر على صحة أعداد كبيرة من الأسر السورية.وأكدت أنها تحشد هى والشركاء في المجال الإنساني مساعدات إضافية للأسر المتضررة، وسلمت المساعدات المتعلقة بفصل الشتاء منذ أول يناير الجاري إلى 1.6 مليون شخص في أنحاء سوريا، بينهم 850 ألف شخص شمال غرب سوريا، و250 ألف شخص في شمال شرق سوريا، ونصف مليون شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.