قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين من محافظتي جنين والخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة فلسطينيين من محافظتي جنين والخليل.ونقلت مصادر محلية عن مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، قوله إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عمر كامل عزات الجعبري، بعد أن داهمت منزل ذويه في بلدة اليامون، فيما اقتحمت تلك القوات بلدة قباطية جنوب جنين، واعتقلت الشاب محمد عمر زكارنة من منزل ذويه.من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال، عضو إقليم حركة "فتح" شمال الخليل ياسر زماعرة بعد أن داهمت منزله في حلحول وعبثت بمحتوياته.