بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على انخفاض مؤشر السوق العام 4.8 نقطة، ليبلغ مستوى 5747.89 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.09%.وتم تداول كمية أسهم بلغت 403.4 مليون سهم تمت عبر 12165 صفقة نقدية بقيمة 47.8 مليون دينار.وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4.2 نقطة، ليبلغ مستوى 4690.23 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.09%، من خلال كمية أسهم بلغت 339.2 مليون سهم تمت عبر 8574 صفقة نقدية بقيمة 19.3 مليون دينار.وانخفض مؤشر السوق الأول 5.2 نقطة، ليبلغ مستوى 6284.66 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.08% من خلال كمية أسهم بلغت 64.2 مليون سهم، تمت عبر 3591 صفقة بقيمة 28.4 مليون دينار.