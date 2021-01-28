بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام
الخميس 28/يناير/2021 - 03:29 م
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أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على انخفاض مؤشر السوق العام 4.8 نقطة، ليبلغ مستوى 5747.89 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.09%.
وتم تداول كمية أسهم بلغت 403.4 مليون سهم تمت عبر 12165 صفقة نقدية بقيمة 47.8 مليون دينار.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4.2 نقطة، ليبلغ مستوى 4690.23 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.09%، من خلال كمية أسهم بلغت 339.2 مليون سهم تمت عبر 8574 صفقة نقدية بقيمة 19.3 مليون دينار.
وانخفض مؤشر السوق الأول 5.2 نقطة، ليبلغ مستوى 6284.66 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.08% من خلال كمية أسهم بلغت 64.2 مليون سهم، تمت عبر 3591 صفقة بقيمة 28.4 مليون دينار.
وتم تداول كمية أسهم بلغت 403.4 مليون سهم تمت عبر 12165 صفقة نقدية بقيمة 47.8 مليون دينار.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4.2 نقطة، ليبلغ مستوى 4690.23 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.09%، من خلال كمية أسهم بلغت 339.2 مليون سهم تمت عبر 8574 صفقة نقدية بقيمة 19.3 مليون دينار.
وانخفض مؤشر السوق الأول 5.2 نقطة، ليبلغ مستوى 6284.66 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.08% من خلال كمية أسهم بلغت 64.2 مليون سهم، تمت عبر 3591 صفقة بقيمة 28.4 مليون دينار.