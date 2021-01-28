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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

الأوقاف: إعلام الجماعات الإرهابية لا علاقة له بالمهنية بل محض أكاذيب

الخميس 28/يناير/2021 - 03:28 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
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أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن مفهوم الأمن القومي مفهوم شديد الاتساع، وليس ينحصر في مجرد أمن الحدود المباشرة بين الدول، بل يتسع ليشمل كل ما يحدث في العالم، وله صلة وطيدة بالأمن القومي.

وأشار جمعة، خلال فعاليات صالون الأوقاف الثقافي الذي انطلق تحت عنوان: "الإعلام والأمن القومي"، إلى أن الإعلام والدعوة شريكان في بناء الأمن القومي وأن عليهما دورًا هامًا في الحفاظ عليه، فالإعلام نوعان: بان وكاشف، والإعلام يتسع مفهومه ليشمل كل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، موضحًا أن ثِقل كل صحيفة ليس فقط ما تسوقه وما تقدمه من أخبار، لكن الثِقل الحقيقي لكل صحيفة يتمثل في أمرين: أولهما فيما وراء الخبر، وثانيهما في كِبار الكُتَّاب الذين يُثرُون الصحيفة بكتاباتهم التي لها تأثير في الرأي العام، لأن معظم الأخبار أو بعضها يكون قاسمًا مشتركًا، لكن الذي يميز صحيفة عن الأخرى هو عمق التحليل للأحداث أو ما وراء الخبر.

وأكد وزير الأوقاف أننا في حاجة غاية الاحتياج إلى قضية معنى المعنى في فهم النصوص ومقاصد النصوص، وهذا ما تقوم عليه قضايا التجديد في فهم مقاصد النص، وليس الجمود عند ظاهر النص، وهذا ما يحتاجه الإعلام أيضًا في قراءة ما وراء الخبر، والصحفي البارع هو من يجيد التقاط هذا المعاني، فالإعلام والدعوة يحتاجان خبرات ومهارات خاصة، ولا مجال فيهما لغير المؤهلين، فهناك قواسم مشتركة بين الخطابة والإعلام أهمها دقة ما يقال.

وأوضح جمعة أن إعلام الجماعات الإرهابية لا علاقة له بالمهنية بل هو محض أكاذيب، وأن من لم يحصن نفسه بالاطلاع الدائم والتثقيف المستمر يتجاوزه الزمن.

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