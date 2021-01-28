اللوم بدلا من الإدانة.. ما جديد جلسات محاكمة ترامب؟

- اللوم بدلا من الإدانة

- الرئيس الثاني الذي يوجه له اللوم

- دفاع ترامب

يبدو أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سوف يفلت من الإدانة في أحداث مبنى الكونجرس التي شهدت عنفا غير مسبوقا، بعد ما أشار جميع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين تقريبًا إلى أنهم يعارضون محاكمته، وانهم سيقوم بتوجيه اللوم له بدلا من الإدانة.و قال السيناتور الديمقراطي تيم كاين، مساء الأربعاء، بأن تبرئة ترامب أمر محتمل جدًا، قائلًا:" يعد بدلًا من ذلك قرارًا من الحزبين لتوجيه اللوم إلى الرئيس السابق، وقال للصحفيين في الكونجرس، لقد أعددت مسودة.لم أقدمها بعد، لأنني أحاول الحصول على أفكار الآخرين حول ما يجب أن تتضمنه، لكنني آمل أن نصل إلى نص وهو يمكن أن يكون بديلًا".ويعتقد أن كاين وهو من ولاية فرجينيا يعمل مع السناتورة الجمهورية المعتدلة سوزان كولينز، على اختيار العبارات، وقالت كولينز، يوم الثلاثاء: "أعتقد أنه من الواضح جدًا من التصويت اليوم أنه من غير المحتمل إلى حد كبير أن يدان الرئيس، عليكم بحساب الأصوات".قد يكون توجيه اللوم أقل حدة من الاستبعاد ولكنه بيان رسمي برفض التصرف، وتاريخيًا وجه مجلس الشيوخ اللوم إلى رئيس أمريكي واحد هو أندرو جاكسون في عام 1834، وسيحتاج الديمقراطيون لموافقة عشرة جمهوريين للتغلب على أي تكتيكات للعرقلة يضعها الموالون لترامب.اعتزم ترامب الدفاع عن نفسه عبر إفادة خطية في المحاكمة المقامة ضده في مجلس الشيوخ الأمريكي، حسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.ونقلت قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية عن مصادر مطلعة، أن ترامب قد يرسل رسالة إلى مجلس الشيوخ دفاعا عن نفسه وليس بالحضور شخصيا.وقالت القناة إنه بالنظر إلى هذه الخطوة، ليس لدى ترامب أي خطط للمثول شخصيا في جلسات الاستماع للدفاع عن نفسه ضد الاتهامات الموجهة ضده.وانضم إلى المدافعين عن ترامب المحامي جوشوا هوارد، المسؤول السابق بوزارة العدل الذي كان يحقق مع الرئيس الأمريكي الثاني والأربعين بيل كلينتون ومونيكا لوينسكي، وتشير القناة إلى أن كبير محامي ترامب في هذه العملية، بوتش باورز، قد يوظف خبيرا دستوريا للدفاع عن ترامب.