استطلاع رأي تركي: تراجع شعبية أردوغان لصالح المعارضة

أظهر استطلاع رأي تركي جديد، اليوم الخميس، عن ترجع شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على نسبة 50% من جملة الأصوات المشاركة، ولم يتجاوز نسبة 44.1% من إجمالي المشاركين في الاستطلاع.و أعلن مركز ماك أنه خلال استطلاع رأي تضمن سؤال إذا كانت هناك انتخابات عامة غدًا، فأي حزب ستصوت له؟، حصل حزب العدالة والتنمية على نسبة 35.6% من المشاركين، فيما حصل حزب الحركة القومية، حليف أردوغان، على 8.5%، ليحصل تحالف الجمهور حزب أردوغان الحركة القومة على نسبة 44.1%ن وذلك حسب جريدة سوزجو التركية.في المقابل حصل حزب الشعب الجمهوري على نسبة 24.9%، فيما حصل حزب الخير على 13.6% مرتفعًا عن ذي قبل، بينما حصل حزب الشعوب الديمقراطي على 8.9%، ويحصل تحالف الأمّة المكون من حزبي المعارضة، الشعب الجمهوري، والخير، على نسبة 38.5%.