مصرع طفلة صدمتها سيارة مجهولة بقرية فى السنبلاوين

لقيت طفلة مصرعها إثر اصطدام سيارة مجهولة لها، أثناء لهوها أمام منزل أسرتها بقرية الجلايلة التابعة لمركز السنبلاوين بالدقهلية.وكان اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول الطفلة حبيبة عبدالله أحمد محمد، عام ونصف، ومقيمة طرف أسرتها بقرية "الجلايلة" دائرة المركز جثة هامدة - ادعاء حادث طريق).وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وسؤال عمها المدعو حسن أحمد محمد سليمان، ٤٣ عاما، سائق، ومقيم بذات القرية قرر بأنه أثناء لهو كريمة شقيقه أمام المنزل محل إقامتهم اصطدمت بها سيارة مجهولة (فر قائدها بها هاربا عقب الحادث) مما أدى إلى وفاتها، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وأضاف أن والد المتوفاة يعمل بمدينة الإسكندرية، ووالدتها بالعزل المنزلي "اشتباه كورونا".وورد تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسر بالجمجمة والرقبة ونزيف بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٨٦٣ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز السنبلاوين، وبالعرض على النيابة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها، وفي حالة عدم وجود شبهة جنائية يصرح بالدفن، حيث توصلت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية "وسلمت الجثة لذويها".