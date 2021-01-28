رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع طفلة صدمتها سيارة مجهولة بقرية فى السنبلاوين

الخميس 28/يناير/2021 - 03:43 م
جريدة الدستور
الدقهلية : عمرو الحوتى
طباعة
لقيت طفلة مصرعها إثر اصطدام سيارة مجهولة لها، أثناء لهوها أمام منزل أسرتها بقرية الجلايلة التابعة لمركز السنبلاوين بالدقهلية.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول الطفلة حبيبة عبدالله أحمد محمد، عام ونصف، ومقيمة طرف أسرتها بقرية "الجلايلة" دائرة المركز جثة هامدة - ادعاء حادث طريق).

وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وسؤال عمها المدعو حسن أحمد محمد سليمان، ٤٣ عاما، سائق، ومقيم بذات القرية قرر بأنه أثناء لهو كريمة شقيقه أمام المنزل محل إقامتهم اصطدمت بها سيارة مجهولة (فر قائدها بها هاربا عقب الحادث) مما أدى إلى وفاتها، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وأضاف أن والد المتوفاة يعمل بمدينة الإسكندرية، ووالدتها بالعزل المنزلي "اشتباه كورونا".

وورد تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسر بالجمجمة والرقبة ونزيف بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٨٦٣ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز السنبلاوين، وبالعرض على النيابة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها، وفي حالة عدم وجود شبهة جنائية يصرح بالدفن، حيث توصلت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية "وسلمت الجثة لذويها".

موضوعات متعلقة

حقيقة اتهام اليوتيوبر أحمد حسن لفتاة باستدراجه إلى شقتها بالهرم

عودة المخرج خالد يوسف إلى مصر قريبًا

غدًا.. سقوط أمطار على القاهرة ومدن القناة

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

الصور

image description

جامعة دمياط تتقدم 221 مركزًا بتصنيف webometrics

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ أسيوط ورئيس قطاع مصانع الأسمدة يبحثان سير العمل وسبل التطوير

image description

كارنيه خريج.. نظام جديد بجامعة أسيوط

image description

عبدالعال مديرا لإدارة البداري التعليمية بأسيوط

الأكثر قراءة

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

مصادر قضائية: موقف خالد يوسف القانونى سليم.. ويمكنه العودة إلى مصر فى أى وقت

إصابة بسمة وهبة بشلل عضلى بسبب «حقنة فيلر»

الزمالك يحسم قرار احتراف مصطفى محمد ويحدد بديله

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة بالرقم القومي

امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021.. كل ما تريد معرفته

قفازات بيرني ساندرز تجمع 1.8 مليون دولار للمنظمات الخيرية

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم والاسم عبر موقع المصرية للاتصالات

أيام زمان

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

اليوم.. محاضرة «جولات حضرية» مع المخطط العمراني كريم إبراهيم

سهير المصادفة: إن المخطوطات لا تحترق

سعاد سليمان: من الصعب طرح الكتابة الأولى على القارئ العادي

الفنان رضا خليل: معرض «تعايش» يمزج الواقع بالحلم والذكريات