صلاحيات روسيا بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تؤكد استعدادها للحوار مع موسكو

قال ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشئون الدولية بمجلس الدوما الروسى وعضو الوفد الروسي بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، إن تأكيد صلاحيات الوفد الروسي بالجمعية يشير إلى أن الجمعية لا تدور ولا تنوى أن تدور فى فلك الأقلية المعادية لروسيا، وأنها مستعدة للحوار مع موسكو.وأضاف سلوتسكي- في بيان اليوم الخميس: "لقد تم تأكيد صلاحيات روسيا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بحجمها الكامل، وصوتت الأغلبية الساحقة من أعضاء الجمعية ضد جميع التعديلات التى اقترحتها أوكرانيا ودول البلطيق، التي طالبت بعدم التصديق على تفويض الوفد الروسي".وأوضح أن هذا يعنى أن الجمعية مستعدة للحوار مع الدولة الأكبر في القارة الأوروبية، مشيرًا إلى أنه بذلك تحتفظ روسيا بوجودها في ستراسبورج وستواصل إبلاغ موقفها باستمرار إلى زملائها الأوروبيين مباشرة.يذكر أن رئيس الوفد الروسي في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بيتر تولستوي قد أعلن، في وقت سابق، أن الوفد الروسي طلب من رئيس الجمعية البرلمانية واللجنة الخاصة باللوائح إجراء دراسة لتصريحات ممثل الوفد الأوكراني أليكسي جونتشارينكو نظرا لطابعها الاستفزازي.