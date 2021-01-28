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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة ربة منزل بكسور بعد محاولتها الانتحار بالدقهلية

الخميس 28/يناير/2021 - 05:41 م
إصابة ربة منزل بكسور
إصابة ربة منزل بكسور
الدقهلية : عمرو الحوتى
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أصيبت ربة منزل بكسور متفرقة بالجسم إثر محاولتها الانتحار بإلقاء نفسها من نافذة منزلها بالمنصورة.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بقيام إحدى الفتيات بإلقاء نفسها من نافذة منزلها الكائن بمنطقة سيدي عبدالقادر (دائرة القسم).

وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين قيام "سماح.ع.م." 42 سنة، ربة منزل، مقيمة بذات العنوان بإلقاء نفسها من نافذة مسقط الشقة سكنها بالطابق الثالث على سقف منور الطابق الثاني وحدوث إصابتها بكسور متفرقة بالجسم، وتم نقلها إلى مستشفى المنصورة الدولي.

بسؤال والدها 69 سنة، خطاط، مقيم بذات العنوان أيد ذات المضمون، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، مضيفًا بأن كريمته تعاني من مرض نفسي وكانت تعالج بمستشفى أمراض نفسية بالشرقية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم ١٠٥١ لسنة ٢٠٢١ إداري قسم أول المنصورة، وجارٍ استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.

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