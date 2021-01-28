اليوم.. محاضرة للباحثة كارولين البربري بـ «الثقافي الفرنسي»

يستضيف المركز الثقافي الفرنسي، اليوم، ضمن فاعلية الليل والأفكار الباحثة الاجتماعية كارولين بربري، في محاضرة عن الشباب المصري في تمام السابعة مساء عبر صفحة المركز الثقافي الفرنسي على فيسبوك.الملخص: يهدف هذا المقال إلى دراسة أشكال مختلفة من النّاصرية لدى فئة معيّنة من الشّباب المصري. وتركّز دراستنا على تحليل المسارات السّياسية لثلاثة ناشطين في الحملة الشّعبية تمرّد. ونقدم نموذجًا فكريًا يعتمد على تحليل التزام الناشطين السّياسي. وبالتّالي، فإنّ نظريّة النّاشط التي طوّرها بيناني وفيليول تقدّم وسيلة تحليل توجّهنا نحو سبل بحث أخرى حول مفهوم الناصرية. ومن خلال المسارات المدروسة، سنضع تصنيفًا يشمل جوانب النّاصرية المختلفة، أي النّاصريّة في الدّولة، والنّاصريّة في الشّارع، والنّاصرية الدّيمقراطيّة.كارولين بربري تتحدث خلال أطروحتها في علم الاجتماع السّياسي بعنوان "الشّباب المصري" والتّسييس ابتداءً من 25 كانون الأوّليناير 2011، تحت إشراف سارة بن نفيسة. وهي أيضًا عضو في شبكة أبحاث ضمن برنامج التأطير السابع للبحث والتطوير التكنولوجي حول الربيع العربي مع جامعة باريس 8، حيث تجري دراسة تقوم على المقارنة بين الشّباب المصري والمغربي. وتشمل مواضيع أبحاثها الحركات الاجتماعية، ودراسة الأجيال، والتّسييس، والالتزام والتّحرّر من الالتزام. لديها عدد كبير من المنشورات نذكر منها مقالة بعنوان "تمرّد: قراءة أخرى للعمل السّياسي في العملية الثّوريّة المصريّة" مع ماريا أديب دوس، نشرت في مجلة كونفلويانس ميديتيرانيه 20141 عدد 88، ومقالة بعنوان "الثورة مستمرّة؟ الثوّار والثورة المضادة في مصر" مع ماري فانتزيل، نشرت في مجلة زيد Z، وبحث بنوان "لكلّ منّا ثورته! وصف متشابك لاثنين من النّشطاء الأقباط في اتحاد شباب ماسبيرو"، سيُنشر ضمن عمل مشترك تحت إشراف سارة بن نفيسة.