المنصورة في المركز الثالث بين الجامعات المصرية في تصنيف «ويبومتركس»

أظهر التصنيف الإسباني للجامعات "ويبومتركس" لشهر يناير من عام 2021، حلول جامعة المنصورة فى المركز الثالث للجامعات الحكومية على مستوى مصر، والمركز رقم 1009 على مستوى العالم.وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة أن الجامعة تتقدم فى التصنيفات العالمية للجامعات وتحتل مراكز متقدمة وتعمل على تنمية كافة المعايير المرتبطة بتواجدها في أكبر التصنيفات العالمية للجامعات، وتسعى إلى التحول الرقمي فى كافة الخدمات التعليمية والبحثية والمضي قدما فى تحسين كافة مقومات وعناصر الجودة للعملية التعليمية والبحثية لتتصدر الجامعة مكانة متميزة محليا ودوليا.