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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المنصورة في المركز الثالث بين الجامعات المصرية في تصنيف «ويبومتركس»

الخميس 28/يناير/2021 - 03:06 م
الدكتور أشرف عبد
الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة
الدقهلية : عمرو الحوتى
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أظهر التصنيف الإسباني للجامعات "ويبومتركس" لشهر يناير من عام 2021، حلول جامعة المنصورة فى المركز الثالث للجامعات الحكومية على مستوى مصر، والمركز رقم 1009 على مستوى العالم.

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة أن الجامعة تتقدم فى التصنيفات العالمية للجامعات وتحتل مراكز متقدمة وتعمل على تنمية كافة المعايير المرتبطة بتواجدها في أكبر التصنيفات العالمية للجامعات، وتسعى إلى التحول الرقمي فى كافة الخدمات التعليمية والبحثية والمضي قدما فى تحسين كافة مقومات وعناصر الجودة للعملية التعليمية والبحثية لتتصدر الجامعة مكانة متميزة محليا ودوليا.
المنصورة في المركز الثالث بين الجامعات المصرية في تصنيف «ويبومتركس»
المنصورة في المركز الثالث بين الجامعات المصرية في تصنيف «ويبومتركس»

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