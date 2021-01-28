ضبط مخزنين دون ترخيص للمواد الغذائية والكيماوية في الإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، من ضبط مخزن مواد غذائية مكرونة دون ترخيص بمنطقة أبيس الثانية، خلال حملات شنتها إدارة التجارة الداخلية.وتم تحريز 3.5 طن مكرونة دون الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الحيازة، و24 جركن زيت طعام بدون مستندات دالة على الحيازة.كما تم ضبط مخزن مواد كيماوية دون ترخيص بمنطقة أبيس الثانية، وتم تحريز 200 شيكارة صودا زنة الشيكارة 25 كجم، و69 جركن خل صناعي.وبناء على شكوى واردة إلى مباحث التموين بتقليد علامة "nutella"، قامت إدارة التجارة الداخلية بالاشتراك مع مباحث التموين بتحرير محضر لمحل بسموحة، والتحفظ على عدد 15 عبوة مجهولة المصدر، وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.جاء ذلك تنفيذا لتكليفات من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على مصانع المواد الغذائية والأسواق ومستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات لحماية المواطنين من السلع المجهولة المصدر والتدليس والغش التجارى.