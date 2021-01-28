تشريح جثة «فرارجي» قتله آخر بـ «مفك» في العمرانية

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الخميس، بتشريح جثة تاجر دواجن لقي مصرعه بطعنة نافذة على يد آخر بسبب خلافات بينهما على عدد أقفاص "الفراخ"، كما طالبت النيابة إعداد تقرير طبي بالإصابات التي لحقت به، والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء، وكذلك تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث.كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة العمرانية من غرفة النجدة؛ يفيد نشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط أحدهما قتيلا، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وتبين وجود جثة شاب مصابا بطعنة نافذة بالقلب على إثرها سقط جثة هامدة.بإجراء التحريات تبين أن المجني عليه يعمل "فرارجي"، ونشبت بينه وبين "فرارجي" آخر مشاجرة بسبب خلاف على عدد أقفاص الفراخ، على إثرها استهل المتهم مفك، وطعن به المجنى عليه طعنه نافذة بالقلب سقط على إثرها جثة هامدة.تمكنت القوات من ضبط المتهم ويدعى "أحمد.م"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.