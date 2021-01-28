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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«عواض»: قوافل ثقافية تجوب المحافظات لنشر المعرفة ورفع الوعي

الخميس 28/يناير/2021 - 03:00 م
أحمد عواض
أحمد عواض
جمال عاشور
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قال الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الهيئة تستعد لاطلاق مجموعة من القوافل في قرى الدقهلية الأكثر احتياجا للأنشطة الثقافية.

وأضاف في تصريحاته للدستور، أن القوافل تضم المسارح المتنقلة التي تم تجهيزها بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، تحقيقا لمنطلقات الوزارة في العدالة الثقافية والاهتمام بالموهوبين ومواجهة التعصب وغرس الروح الوطنية بتكريم أبطال الجيش والشرطة والاحتفاء بتاريخ هذه القرى وتكريم نضالات المرأة المصرية والوصول إلى الجماهير.

وأشار رئيس قصور الثقافة إلى أن مشروع القوافل الثقافية أن يقتصر على محافظه بعينها أو إقليم بعبنه، إنما ستجوب كافة محافظات الجمهورية لوصول المنتج الثقافي إلى المواطن المصري أيا كان موقعه ومكانه.

وأوضح أن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تولي إهتماما كبيرا بالمشروع وتوفر له كافة الإمكانيات مع إزالة العقبات التي تواجهه لنجاح المشروع الذي سيحقق صدى كبير في العمل الثقافي والإبداعي.

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