«فيك أسرار».. أشهر ترانيم الأقباط حبًا في الأنبا أنطونيوس

بدأت الكنائس والأديرة المصرية، الاحتفال بنهضة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس، المُلقب بـ"أبو الرهبان"، والذي تحل ذكرى رحيله يوم السبت المُقبل الموافق 30 يناير الحالي.وقالت المرنمة كيرستينا وليم، إن نهضة الأنبا أنطونيوس لا تحلو دون أن يُردد محبيه في خلواتهم ومخادعهم أشهر الترانيم التي يتذكرون بها سيرته وفضائله، بل ويناجونه بها، متشفعين بمكانته العظيمة عند الله وفقًا لرؤية الكنيسة له.وأشارت "وليم" في تصريحات خاصة للدستور إلى أن أشهر ترانيم القديس العظيم الأنبا انطونيوس هي ترنيمة "أنبا أنطونيوس فيك أسرار"، والتي تقول:" أنبا انطونيوس فيك اسرار.. كل ما افكر فيها احتار.. لما أتأمل فيك ألاقيك.. لغز يحير الأفكار.. وحياتك دي سر غريب تشهد لعمل روحي عجيب.. أنت سميت.. بشر وبقيت.. زي ملايكة السما؟!.. ولا ملاك.. سبت سماك.. وبقيت بشر زينا؟!".وتأتي "ترنيمة يا ابائي رهبان البرية" ضمن أشهر الترانيم التي تقال في تلك الآونة وتقول كلماتها:" ياأبائي رهبان البرية.. نفسي أعيش عيشتكم ديه.. عيشة صلوات وسهر ودموع.. بتقدموها للرب يسوع.. أبو الرهبان أنبا أنطونيوس وتلميذه الأنبا مكاريوس.. تركوا كل غالي غالي وثمين.. ليخدموا الرب الأمين".