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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

التصريح بدفن جثة ربة منزل سقطت من القطار بالجيزة

الخميس 28/يناير/2021 - 03:15 م
جثة
جثة
ندى حمدي
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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة ربة منزل سقطت من أحد القطارات قبل دخوله إلى رصيف الجيزة؛ بعدما اختل توازنها أثناء وقوفها على باب عربة القطار، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث.

كشفت تحقيقات النيابة عن تلقي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة؛ إشارة من الخدمة الأمنية المتواجدة على رصيف محطة قطارات الجيزة؛ يفيد بمصرع أحد الأشخاص إثر سقوطه من القطار بدائرة القسم؛ وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل في العقد الثالث من العمر مصابة بجروح وسحجات بمناطق متفرقة من الجسم.

وبعمل التحريات تبين أنه أثناء تواجد المتوفاة بالقرب من باب عربة القطار اختل توازنها فسقطت وارتطم رأسها بالحجارة المتواجدة على القضبان فلقيت مصرعها في الحال؛ وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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