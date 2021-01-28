في ذكرى رحيل «أبوالرهبان».. أشهر ما كتبه البابا شنودة عن الأنبا أنطونيوس

بدأت الكنائس والأديرة المصرية، الاحتفال بنهضة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس، المُلقب بـ"أبوالرهبان"، والذي تحل ذكرى رحيله يوم السبت المُقبل الموافق 30 من يناير الحالي.وبتلك المناسبة تنشر "الدستور" أشهر المقالات التي كُتبت حول الأنبا أتطونيوس بيد البابا الراحل شنودة الثالث والتي يروي فيها ذكرياته مع الأنبا أنطونيوس.وجاء كالآتي نصًا: "كانت كنيسة الأنبا أنطونيوس بشبرا هي الفرع الرئيسي، الذي أقوم فيه بخدمة التربية الكنسية قبل سيامتي راهبًا، فلما شاء الله أن أنزل للخدمة، كان من الطبيعي أن أدعى من هذه الكنيسة، لألقى كلمة عن القديس الأنبا أنطونيوس، في الأسبوع الروحي الذي تقيمه هذه الكنيسة كل عام بمناسبة عيد الأنبا أنطونيوس، في 22 طوبة (آخر يناير)، وفي الحقيقة أنني عندما أدخل هذه كنيسة الأنبا أنطونيوس بشبرا، ينتابني شعور مخالف لشعوري في أية كنيسة أخرى، فربما أذهب إلى كنيسة أخرى، ككاهن، أو كراع، أو كأسقف، ولكنني عندما آتى إلى هذه الكنيسة، أتذكر باستمرار أنني ابن وتلميذ، فقد تتلمذت في هذا المكان المبارك، وفى هذه الكنيسة المقدسة، وكل شبر فيها له في قلبي ذكريات مقدسة".- أحببنا جميعا أسم القديس الأنبا أنطونيوس:"حتى أن كل فصول مدارس الأحد التي كنت أقوم بالتدريس فيها في كنائس أخرى، كانت تحمل أسم الأنبا أنطونيوس أيضًا، وعندما دخلت في الحياة الرهبانية، اخترت أسم الراهب أنطونيوس ليكون أسمى في الرهبنة، وعندما وضعني الله في هذه المسئولية، ظللت محتفظا بمحبتي لهذا الاسم المبارك، فأول كاهن قمت برسامته، كان على أسم أنطونيوس أيضًا، وهو من أبناء وأساتذة هذه الكنيسة، إنه القمص أنطونيوس راغب حاليًا، وتخرج من هذه الكنيسة كثيرون رسموا باسم أنطونيوس، منهم القمص أنطونيوس يونان بالمنصورة، والقمص أنطونيوس باقي نيح الله نفسه، والقمص أنطونيوس فرج (في لندن)، كما قمت بسيامة القس أنطونيوس حنين (فى لوس أنجلوس) والقمص أنطونيوس ثابت بالإسكندرية، وقد اشترينا أربعين فدانًا في ضواحي لوس أنجلوس بأمريكا، أقيم عليها دير باسم القديس أنطونيوس، وأول كنيسة أسسناها في أمريكا أيامي، كانت على أسم العذراء والقديس أنطونيوس في منطقة كوينز، أيضًا أول أسقف سيم لنا في أفريقيا، كان باسم الأنبا أنطونيوس مرقس، وأول كنيسة ودير أسسناهما في نيروبي بكينيا، باسم مار مرقس والأنبا أنطونيوس، كما أسسنا كنيسة في أستراليا باسم الأنبا أنطونيوس، وأخرى في ألمانيا بنفس الاسم، وكنيسة في مصر الجديدة باسم القديس جوارجيوس والأنبا أنطونيوس، وقمنا بسيامة كاهن فرنسي باسم القس أنطونيوس، وعددا آخر من الآباء الكهنة، وأصبح أسم القديس الأنبا أنطونيوس يمثل في قلوبنا فكرة ومبدأ وروحانية خاصة، تهتز له قلوبنا أينما ذهبنا، كما أصبح لنا مركز قبطي في فرانكفورت بألمانيا، ودير باسم الأنبا أنطونيوس أيضًا".