«بيت الفن» يفتح باب التقدم لورشة الكتابة الإبداعية

أعلن بيت الفن في المعادي عن فتح باب التقدم في ورشة تعليم أساسيات وأساليب الكتابة الإبداعية، يبدأ التقديم من اليوم على أن تبدأ الورشة يوم السبت 20 فبراير، تحاضر فيها الكاتبة هند مختار.هند مختار كاتبة وسيناريست، أصدرت رواية بعنوان قالب سكر في 2010 عن المصرية اللبنانية، صحفية حرة بالعديد من المواقع الإلكترونية المصرية والعربية، كتبت الجزء الثاني من مسلسل "من الجاني" ضمن ورشة الدكتور نبيل فاروق، ولها العديد من الأفلام القصيرة، درست النقد في المعهد العالي للنقد الفني.تشرح هند مختار أساليب الكتابة الإبداعية، وكيف تنتج حبكة قوية، وكيف تصل لفكرة العمل الأدبي وتخلق شخصياته.الورشة تجري عبر 12 محاضرة يتدرب المشاركون فيها على استلهام الفكرة، وتنفيذها، والتخلص من معوقات الإبداع، عبر تدريبات مكثفة وغير تقليدية على الكتابة الأدبية بأنواعها مثل الرواية والقصة القصيرة وغيرها.مدة الورشة 3 أيام كل أسبوع لمدة 4 أسابيع، يوم السبت والإثنين والأربعاء، تبدأ يوم السبت 20 فبراير وتنتهي الأربعاء 17 مارس، المواعيد من الخامسة حتى الثامنة مساءً.