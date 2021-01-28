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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

مع الاحتفال بذكراه.. أشهر كنائس الأنبا أنطونيوس في مصر

الخميس 28/يناير/2021 - 02:51 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
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الأنبا أنطونيوس هو أحد أشهر قديسي الكنائس في مصر والعالم أجمع، نظرًا لتأسيسة تيار الرهبنة المصرية، الذي يعتنقه معظم نساك العالم الآن بمختلف طوائفهم.

والقديس الشهير بدأت الكنائس والأديرة المصرية، الاحتفال بنهضته الروحية، حيث تحل ذكرى رحيله يوم السبت المُقبل الموافق 30 من يناير الحالي.

وفي تلك المناسبة تنشر "الدستور" قائمة بأشهر الكنائس التي تحمل اسمه في مصر:

1- كنيسة الأنبا أنطونيوس أب الرهبان، بأرض اللواء، بالعجوزة، بالجيزة
2- كنيسة الأنبا أنطونيوس القديس، بكفر سليمان تادرس، بميت غمر، بالدقهلية
3- كنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، بالأقصر
4- كنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، ببني عطية، ببني سويف
5- كنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، بعزبة جعفر، بالفشن، ببني سويف
6- كنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، بفابريقة، بببا، ببني سويف
7- كنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بيشوي، باللبان، بالإسكندرية
8- كنيسة الأنبا أنطونيوس، بالزقازيق، بالشرقية
9- كنيسة الأنبا أنطونيوس، بالسويس
10- كنيسة الأنبا أنطونيوس، بالمنيا
11- كنيسة الأنبا أنطونيوس، بباسوس، بالقناطر الخيرية، بالقليوبية
12- كنيسة الأنبا أنطونيوس، بأطلس، بحلوان، بالقاهرة
13- كنيسة الأنبا أنطونيوس، بشبرا، بالقاهرة
14- كنيسة الأنبا أنطونيوس، بطه شبرا، بقويسنا، بالمنوفية
15- كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس، بأبو شوشة، بأبو تشت، بقنا
16- كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، بإطسا، بالفيوم
17- كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس، بالمحلة، بالغربية
18- كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس، بحوش عيسى، بالبحيرة
19- كنيسة القديسان الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، بنزلة سعيد، بطما، بسوهاج
20- كنيسة الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس، بالمنصورة، بالدقهلية
21- كنيسة الملاك ميخائيل والأنبا أنطونيوس، بالديابية، بالوسطى، ببني سويف
22- كنيسة مارجرجس والأنبا أنطونيوس، بمحرم بك، بالإسكندرية
23- كنيسة القديس جوارجيوس والأنبا أنطونيوس، بالنزهة، بمصر الجديدة، بالقاهرة
24- كنيسة العذراء مريم والأنبا أنطونيوس، بمنقطين، بسمالوط، بالمنيا
25- كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس، بالمعادي، بالقاهرة

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