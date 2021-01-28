مع الاحتفال بذكراه.. أشهر كنائس الأنبا أنطونيوس في مصر

الأنبا أنطونيوس هو أحد أشهر قديسي الكنائس في مصر والعالم أجمع، نظرًا لتأسيسة تيار الرهبنة المصرية، الذي يعتنقه معظم نساك العالم الآن بمختلف طوائفهم.والقديس الشهير بدأت الكنائس والأديرة المصرية، الاحتفال بنهضته الروحية، حيث تحل ذكرى رحيله يوم السبت المُقبل الموافق 30 من يناير الحالي.وفي تلك المناسبة تنشر "الدستور" قائمة بأشهر الكنائس التي تحمل اسمه في مصر:1- كنيسة الأنبا أنطونيوس أب الرهبان، بأرض اللواء، بالعجوزة، بالجيزة2- كنيسة الأنبا أنطونيوس القديس، بكفر سليمان تادرس، بميت غمر، بالدقهلية3- كنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، بالأقصر4- كنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، ببني عطية، ببني سويف5- كنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، بعزبة جعفر، بالفشن، ببني سويف6- كنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، بفابريقة، بببا، ببني سويف7- كنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بيشوي، باللبان، بالإسكندرية8- كنيسة الأنبا أنطونيوس، بالزقازيق، بالشرقية9- كنيسة الأنبا أنطونيوس، بالسويس10- كنيسة الأنبا أنطونيوس، بالمنيا11- كنيسة الأنبا أنطونيوس، بباسوس، بالقناطر الخيرية، بالقليوبية12- كنيسة الأنبا أنطونيوس، بأطلس، بحلوان، بالقاهرة13- كنيسة الأنبا أنطونيوس، بشبرا، بالقاهرة14- كنيسة الأنبا أنطونيوس، بطه شبرا، بقويسنا، بالمنوفية15- كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس، بأبو شوشة، بأبو تشت، بقنا16- كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، بإطسا، بالفيوم17- كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس، بالمحلة، بالغربية18- كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس، بحوش عيسى، بالبحيرة19- كنيسة القديسان الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، بنزلة سعيد، بطما، بسوهاج20- كنيسة الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس، بالمنصورة، بالدقهلية21- كنيسة الملاك ميخائيل والأنبا أنطونيوس، بالديابية، بالوسطى، ببني سويف22- كنيسة مارجرجس والأنبا أنطونيوس، بمحرم بك، بالإسكندرية23- كنيسة القديس جوارجيوس والأنبا أنطونيوس، بالنزهة، بمصر الجديدة، بالقاهرة24- كنيسة العذراء مريم والأنبا أنطونيوس، بمنقطين، بسمالوط، بالمنيا25- كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس، بالمعادي، بالقاهرة