سمية الخشاب تبدأ تصوير دورها في «موسى» الأسبوع المقبل

تبدأ الفنانة سمية الخشاب تصوير دورها في مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، الأسبوع المقبل، حيث تلتحق بأبطال العمل الذين بدأوا تصويره منذ أكثر من شهر.وقطع المخرج محمد سلامة شوطا كبيرا في التصوير، وانتهى صناع العمل من تصوير ما يقرب من 3 أسابيع كاملة.يذكر أن مسلسل "موسى" يشارك في بطولته هبة مجدى، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، مفيد عاشور، حمدي الوزير، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.