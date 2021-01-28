في ذكراه.. 7 أسماء للأنبا أنطونيوس للجنسين

بدأت الكنائس والأديرة المصرية، الاحتفال بنهضة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس، المُلقب بـ"أبو الرهبان"، والذي تحل ذكرى رحيله يوم السبت المُقبل الموافق 30 من يناير الحالي.وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن كنيسة الروم الأرثوذكس دائمًا ما تحتفل بذكرى القديس أنطونيوس في يناير من كل عام.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن للقديس أنطونيوس عدة أسماء داخل كنيسة الروم، ولعل أبرزها "أنطونيو، أنطونيوس، أنطوان، توني، أنطونيا، أنطونينا، أنطوانيت".وتابع مطران الغربية: "في ذكرى عيده نهنئ كل من تسمى باسم القديس ليكون شفيعًا له".وكانت الكنائس الغربية قد احتفلت بعيد الأنبا انطونيوس منذ فترة قريبة.