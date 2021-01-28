ضبط محام بحوزته 14 لفافة هيروين فى المنصورة

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا، من ضبط محام من المنصورة، ببيع المخدرات وبحوزته 14 لفافة هيروين قبل توزيعها على عملائه.تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود محضر لمركز شرطة طلخا محرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "منطقة شرق الدلتا" يتضمن ضبط "عفيفي. م. ع" 38 سنة، محامي، ومقيم بدائرة قسم أول المنصورة، وذلك حال تواجده على طريق "طلخا - شربين" بالقرب من "كافيه الكرنك" بندر طلخا وبحوزته 14 لفافة هيروين المخدر مبلغ مالي 370 جنيها، 2 هاتف محمول، سلاح أبيض"سكين".وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته غير المشروعة والهاتفين المحمولين لتسهيل اتصاله بعملائه، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس. تم إخطار نقابة المحامين بالدقهلية.قيد المحضر برقم ٩٦٢ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز طلخا، وجار العرض على النيابة العامة.