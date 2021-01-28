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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

واعظ كاثوليكي: الأنبا أنطونيوس لا يخص «الأرثوذكسية» فقط

الخميس 28/يناير/2021 - 03:03 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
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قال الواعظ الكاثوليكي عماد عزت، إن البعض خطأً يظن الكنائس غير الأرثوذكسية لا تعترف بالقديس العظيم الأنبا أنطونيوس، وهو ما يعد خطأً جثيمًا جاء نتيجة عدم فهم.

وأشار "عزت" في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أنه من الصحيح أن للكنيسة الكاثوليكية قديسيها الذين تحتفل بهم، وينشر سيرهم الذاتية بشكل يومي الأب الفرنسيسكاني وليم سعيد عبدالمسيح، عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي، إلا أن هناك قديسين تحبهم وتجلهم الكنائس جميعًا.

وأوضح أنه ضمن أولئك القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا والبابا أثناسيوس الرسولي، وتلاميذ المسيح الـ12، ورسله الـ70، والقديس بولس الرسول لدرجة أن الكاثوليكية تحتفل بعيد يحمل مُسمى عيد اهتداء بولس الرسول.

وأشار "عزت" إلى أن الكاثوليكية احتفلت منذ فترة قريبة بعيد الأنبا أنطونيوس، مؤكدًا أن كنائس أخرى مثل كنيسة الروم الأرثوذكس احتفلت أيضًا بنفس المناسبة.

وبدأت الكنائس والأديرة المصرية الاحتفال بنهضة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس، المُلقب بـ"أبو الرهبان"، والذي تحل ذكرى رحيله يوم السبت المُقبل الموافق 30 من يناير الحالي.

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