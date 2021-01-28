روسيا تبحث مع الجزائر توريد لقاح «سبوتنيك V»

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الجزائرى صبرى بوقادوم، هاتفيًا، مسألة مكافحة فيروس كورونا وتوريد لقاح (سبوتنيك V) الروسى إلى الجزائر.وبحث الوزيران- وفقًا لبيان لوزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس- القضايا الأكثر إلحاحًا المتعلقة بتطوير التعاون الثنائي متعدد الأوجه، وتم التركيز بشكل خاص على مسألة التعاون فى مكافحة فيروس كورونا، بما فى ذلك إمداد الجزائر بلقاح (سبوتنيك V) الروسي.كانت الجزائر قد أعلنت في 10 يناير الجارى تسجيل لقاح (سبوتنيك V) الروسى المضاد لفيروس (كورونا)؛ تحضيرًا لانطلاق عملية التلقيح فى البلاد خلال الشهر الجارى.بدوره، رحب صندوق الاستثمارات المباشرة الروسى بقرار السلطات الصحية الجزائرية تسجيل لقاح (سبوتنيك V) الروسي ضد فيروس (كورونا)، مشيرًا إلى أن الجزائر أصبحت بذلك أول دولة في القارة الإفريقية تعتمد اللقاح الروسي.ولفت الصندوق إلى أن تسجيل اللقاح جاء ضمن إطار إجراءات ترخيص الاستخدام الطارئ على غرار القرارات المماثلة التي سبق أن تبنتها بوليفيا وصربيا.