مصادر: موقف خالد يوسف القانونى سليم.. ويمكنه العودة إلى مصر فى أى وقت

خالد يوسف





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وكان قد ترددت أنباء قوية عن عودة المخرج الكبير "يوسف" إلى مصر قريبًا، بعد قضائه سنوات بالخارج.

أكدت مصادر قضائية أن موقف المخرجالقانونى سليم تمامًا، مؤكدة أنه ليس عليه أي قضايا، ويمكنه العودة إلى أى مصر فى أى وقت.وأضافت المصادر أن يوسف يتمتع بكل حقوقه كمواطن في التنقل والسفر من مكان إلى آخر، ولا يوجد عائق قانونى أمام دخوله البلاد فى أى وقت، كونه غير مطلوب على ذمة أى قضايا.