ضبط 3 طلاب أضرموا النيران في إطارات الكاوتش بالمنصورة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من ضبط 3 طلاب ثانوي بمدينة المنصورة أضرموا النيران في إطارات كاوتشوك خلف مساكن الري على شاطئ النيل، وتصوير الحريق، بعد ورود بلاغات من الأهالي.تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ إلى ضباط شرطة قسم ثان المنصورة عن إشعال نيران في إطارات السيارات.بالانتقال إلى مكان البلاغ تبين أن المتهمين هم محمد جلال أمين، 17 عامًا، الطالب بمدرسة الملك الكامل، وعبد الرحمن نصر، 17 عامًا، طالب بمدرسة الملك الكامل، ومحمد أشرف السيد، 17 عامًا، طالب، بالثانوية العسكرية.بالفحص تبين أنهم أشعلوا النيران بجوار سيارة ملاكي ماركة فوتا، ملك والد الثالث، أثناء توقفها على شاطئ النيل خلف مساكن الثالث.وضبط بحوزتهم كاميرا ديجيتال يستخدمونها في التصوير، وأقروا بتقليدهم لمقاطع فيديو شاهدوها على موقع يوتيوب، ونيتهم رفع مقطع مشابه له على صفحاتهم.حرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري المتابعة بالتنسيق مع الأمن الوطني وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.