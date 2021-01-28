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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

قفازات بيرني ساندرز تجمع 1.8 مليون دولار للمنظمات الخيرية

الخميس 28/يناير/2021 - 02:46 م
بيرني ساندرز
بيرني ساندرز
منار أحمد
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نقلت وكالة أسوشتيد برس الأمريكية، اليوم الخميس، عن السيناتور الديمقراطي عن ولاية فيرمونت بيرني ساندرز، أن القفازات الصوفية التي ارتداها في حفل تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن، والتي انتشرت صورها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ساهمت في جمع 1.8 مليون دولار في الأيام الخمسة الماضية للمنظمات الخيرية.

وبحسب الوكالة، فإن هذا المبلغ جمعته حملة "ساندرز" جراء بيع ما أطلقت عليها "منتجات ساندرز"، على موقعها على الإنترنت، وقد تضمنت هذه المنتجات سترات، وقمصانًا، وملصقات تحتوي على صورة السيناتور الأمريكي أثناء ارتداء القفازات.

وبيعت الكمية الأولى من هذه المنتجات في أقل من 30 دقيقة، على حد قول "ساندرز"، الذي أشار إلى أنهم أضافوا بعد ذلك المزيد من البضائع خلال عطلة نهاية الأسبوع وبيعت كلها بحلول صباح الاثنين الماضي.

وانتشرت صورة "ساندرز" أثناء ارتدائه القفازات على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وتبارى المستخدمون في تركيب الصورة ضمن صور أخرى، مثل الصورة التي تم تركيبها لتجاور لقطة ساندرز رسم مايكل أنجلو في كنيسة سيستين، وأخرى تظهر "ساندرز" إلى يسار رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل، والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، والزعيم السوفيتي جوزيف ستالين، هذا علاوة على قيام ممثلين ومشاهير بتركيب الصورة إلى جوار صورهم الشخصية.

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